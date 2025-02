Badé se libra de los algodones

La plantilla del Sevilla se encuentra cogida con alfileres para afrontar una prueba clave en LaLiga como es la visita al estadio del Rayo Vallecano. Los pupilos de García Pimienta, tras pinchar el pasado lunes a última hora ante el Mallorca en el Sánchez-Pizjuán, necesitan seguir sumando de tres para no desengancharse al sueño europeo que aspiran en Nervión, por mucho que se baje el balón al suelo en el territorio sevillista. Sin embargo, los problemas físicos de varios jugadores de la plantilla han lastrado los planes de un García Pimienta que se ha visto obligado en las últimas fechas ha hacer encaje de bolillos para sacar un once lo más competitivo posible, algo que aseguró que no pudo garantizar tras la falta de refuerzos en el mercado invernal.

Con preocupaciones en la zaga

Una de las demarcaciones más delicadas del Sevilla es, sin duda, la retaguardia. Con la marcha de Valentín Barco en el lateral izquierdo, de Gonzalo Montiel en el derecho y la lesión de larga duración de Tanguy Nianzou hasta final de la temporada, García Pimienta tiene lo justo para sacar el once cada semana. A eso se le suma la última lesión de Nemanja Gudelj, quien ha sufrido una lesión miofascial en su cuádriceps izquierdo. Es por ello que en el Sevilla esperan que no sigan cayendo más jugadores y menos del centro de la defensa, donde sólo cuentan con Badé, Kike Salas, Marcao y ahora Ramón Martínez del filial.

De doble vendaje a libre

Una de las preocupaciones internas del Sevilla en los últimos días era el estado físico de Loïc Badé. El central internacional por Francia desde hace varios días portaba un vendaje en la parte superior de su rodilla izquierda que llamaba la atención y alertaba de alguna pequeña molestia física. De hecho, el galo ya jugó ante el Mallorca los 90’ con ese problema ese apósito. La imagen más llamativa llegó en la pasada jornada del jueves cuando Loïc Badé, además del vendaje en su rodilla izquierda, también portó otro en el cuádriceps derecho. Cabe recordar que Badé ya ha sufrido dos lesiones musculares en lo que va de temporada. Una primera tras su primera convocatoria con la selección gala y una segunda tras el encuentro del Espanyol que le dejó fuera un par de semanas.

No obstante, Loïc Badé está mañana se ha librado ya del algodón y de esos vendajes que podían alertar de algún problema muscular o físico, indicativo de que, como mínimo, está más que apto para competir este sábado en Vallecas donde será clave ante el equipo de Íñigo Pérez. Se espera que el galo haga pareja con un Kike Salas cada vez más consagrado como central zurdo.