Alineación probable del Sevilla ante el Valladolid: un equipo cogido con pinzas

Poco le va a faltar a Xavi García Pimienta, entrenador del Sevilla, para ponerse una camiseta y saltar al José Zorrilla este fin de semana. El conjunto sevillista viaja este domingo a Valladolid con muchas bajas, tocado moralmente por los últimos resultados y, por ende, con urgencias para sumar de tres fuera de Nervión. Todo en contra. No es la mejor forma para visitar al colista de LaLiga EA Sports que, como el equipo hispalense, llega al encuentro con urgencias en cuanto a sumar puntos en tabla si no quiere tirar la toalla de la permanencia antes de tiempo. Y es que el principal, y gran problema, del Sevilla no es otro que el cortísimo tamaño de su plantilla. Si Gudelj, finalmente, acaba viajando a Valladolid tras superar sus molestias musculares, García Pimienta contará sólo con 15 fichas profesionales para hacerle frente al equipo de Diego Cocca, dos de ellas de los guardametas.

¿Cómo llega el Sevilla al partido contra el Valladolid?

Las lesiones y las sanciones por acumulación de tarjetas amarillas han lastrado en los últimos días al Sevilla y a los planes de su entrenador, que se está viendo obligado a hacer malabares con los pocos mimbres que tiene y, cada vez más, tirando de un Sevilla Atlético que comenzaba a remontar el vuelo en Primera Federación. En el apartado de las lesiones, el club hispalense acumula tres bajas: Tanguy Nianzou, para el resto de la temporada, Sambi Lokonga, que no volverá hasta principios de marzo, y el ‘flamante’ fichaje de Víctor Orta, Akor Adams, quien llegará para la recta final de la competición. Un central, un pivote y un delantero centro, éste último uno de los únicos dos que tiene en la plantilla. Por lo que viajará a Valladolid con un sólo ‘9’.

Además las sanciones y la acumulación de cartulinas amarillas también se han mofado de un Sevilla tocado. Ante el Barcelona Loïc Badé y Saúl Ñíguez cumplieron su ciclo de amonestaciones, por lo que no podrán viajar al José Zorrilla para enfrentarse al club vallisoletano. De esta forma, García Pimienta cuenta sólo con 15 fichas profesionales, más los otros dos jugadores de la primera plantilla que poseen dorsal del filial, Juanlu Sánchez y Stanis Idumbo. 15 jugadores de campo. Como es lógico, el entrenador del Sevilla se ha visto obligado a tirar del segundo equipo para rellenar la convocatoria. Manu Bueno, Pablo Rivera y Ramón Martínez. Dos centrocampista, uno más creativo, como es el caso del jerezano, y otro más defensivo o ‘6’ como es el de Alcalá de Guadaira, Rivera, quien irá por segunda vez tras estrenarse en la convocatoria de la primera jornada de liga ante Las Palmas.

La alineación probable del Sevilla

Con ello, García Pimienta tiene que tratar de sacar el once del Sevilla más competitivo posible. En portería, salvo giro dramático, no habrá cambios. Orjan Nyland se ha consolidado como el titular indiscutible del conjunto sevillista, muy por delante de Álvaro Fernández quien no juega desde el año pasado tras encajar una dura goleada en el Santiago Bernabéu.

Por delante, en la línea defensiva, llegan cambios con incluso una novedad. Tras cumplir sanción la semana pasada, se espera que José Ángel Carmona regrese a la titularidad en el lateral derecho. El del Viso del Alcor lo hará, además, con una máscara protectora tras fracturarse la nariz la semana pasada. En el centro de la zaga llega la gran duda. Si Nemanja Gudelj se recupera a tiempo y está para ser titular en Valladolid, el serbio volverá al centro de la defensa junto a Kike Salas, quien firmó un completo encuentro ante el Barcelona. En el caso de que el balcánico no se recupere al 100%, todo apunta a que jugará Marcao. Por otro lado, en el lateral izquierdo, no hay dudas. Como Víctor Orta no sustituyó a Barco por otro jugador, Pimienta sólo cuenta con la variante de Adrià Pedrosa.

En el centro del campo, el Sevilla pierde a Saúl Ñíguez. Una baja sensible para el técnico catalán. Sin el ilicitano por sanción y sin poder contar tampoco con Sambi Lokonga, García Pimienta debe buscar variantes. En el pivote, con la recuperación de Sow tras su golpe ante el Barcelona, se espera que esté el helvético junto a Lucién Agoumé. Por delante, sin muchas más opciones, Pimienta podría probar a Rubén Vargas como enganche como hizo el día del Valencia.

Arriba también se esperan cambios, sobre todo si Vargas acaba jugando en el centro del campo. La variante, en este caso, sería el extremo izquierdo, Chidera Ejuke, quien volvería a la titularidad tras su lesión para ocupar la banda. Mientras que en derecha repetiría Dodi Lukébakio y arriba Isaac Romero.