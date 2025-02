Del Nido critica el enfado de Víctor Orta: “¿Eso no te va en el sueldo?”

A falta de poco menos de un mes para la próxima Junta General de Accionistas, José María del Nido Benavente continúa con su ‘campaña’, visitando peña a peña, para seguir ganándose al sevillismo y recuperando la confianza de los aficionados. Este jueves el expresidente viajó hasta la provincia de Huelva, a Paterna del Campo. Allí vistió y realizó una habitual charla-coloquio con los aficionados sevillista de la peña de la localidad que lleva su nombre como título, Peña Sevillista José María del Nido. El máximo accionista de la entidad, como es habitual, se sometió a las preguntas y cuestiones de los distintos aficionados blanquirrojos sobre la actualidad deportiva e institucional del club. Uno de estos temas, como no ha podido ser de otra forma, es la batalla interna que han tenido durante los últimos días Del Nido Carrasco y Víctor Orta con el actual entrenador del Sevilla, García Pimienta, por las palabras del técnico antes del partido frente al Barcelona.

Las discusiones con García Pimienta

El técnico catalán criticó el tamaño de la plantilla asegurando que es “muy corta” y que no podía garantizar competir “en plenas condiciones” en todos los encuentros. E incluso ‘bromeó’ con tener que jugar él si Juanlu aceptaba la propuesta del Galatasaray, opción que el Sevilla ha acabado rechazando. Unas declaraciones que sentaron muy mal a Víctor Orta y al presidente del club.

Quien se ha pronunciado al respecto es el máximo accionista, Del Nido Benavente, criticando al director deportivo por este enfado: “Vamos a buscar un incendio para que la gente no hable del Valladolid, ni no hable de las seis bajas que vamos a tener para ese partido, sino que hable del problema de que el público le gritó al director deportivo. Bueno… ¿Y qué? ¿Eso no te va en el sueldo? Que el director deportivo llegue al vestuario y forme un espectáculo, en fin. Para qué os voy a contar, si esto es un desastre diario, parece que es que lo queremos hacer mal. Pensemos en que ganemos en Valladolid, para que los fantasmas se vayan de la clasificación, aseguremos que no vamos a pasar a puro como lo hemos pasado el año pasado y el anterior, y que la situación va a venir a mejor en lo deportivo también. Como dice el refranero popular tan sabio, que al perro escaldado todo se le vuelven pulgas. Bueno, pues nosotros cuando no tenemos las pulgas, las buscamos, y cuando no tenemos un problema, las magnificamos”, aseguró el expresidente del Sevilla.

Las medidas cautelares y la Junta de marzo

Por otro lado, Del Nido Benavente habló sobre la próxima Junta General que se producirá en menos de un mes donde espera volver a ser presidente del Sevilla: “No ya solo deseamos, como hemos querido en todas las juntas anteriores, sino que esperamos que en esta nueva junta que van a convocar, dado que se nos han venido denegando primero, por la famosa agrupación de acciones y derechos de las minoría el derecho de voto en las juntas generales, cuestión en la que era verdad que existía una discusión o diferente criterio entre los juzgados de lo mercantil y la audiencia provincial. A la vista de la negativa en la última Junta General del derecho de voto por el pacto que está prohibido por la audiencia, y a la vista de la última negativa haciendo mención a una legislación del Consejo Superior de Deportes que no existe. Nosotros esperamos que los jueces de lo mercantil, en esta ocasión, nos den la medida cautelar que sería ejecutiva, aunque se recurriera, para poder votar en la junta general que se va a convocar”, apuntó el expresidente.