Gudelj, abonado a las ‘súper recuperaciones’

Nemanja Gudelj es, muy probablemente, el futbolista que mejor recupera de la plantilla del Sevilla. El pasado domingo, en el encuentro del conjunto nervionense ante el Barcelona, sufrió una molestia muscular, aparentemente, en la zona del abductor. Sin embargo, pese a echarse al suelo y tener gestos de dolor, el futbolista balcánico continuó con el encuentro como si nada. No se retiró hasta la segunda mitad cuando García Pimienta, en parte por la cartulina amarilla que había visto, optó por retirarle del terreno de juego para evitar una recaída, o que se agravase el problema, del capitán del Sevilla. Como aseguró el técnico nervionense tras el encuentro, el futbolista era optimista, pese a lesionarse en una zona nueva para él.

La recuperación de Nemanja Gudelj

A la mañana siguiente, Nemanja Gudelj, junto a Djibril Sow, pasó por la clínica Arduán para conocer el alcance de su lesión y, como se esperaba, tenía un problema muscular que le iba a impedir ejercitarse con normalidad en los días siguientes. En el caso de cualquier otro jugador normal, hubiese sido una baja casi segura para el encuentro de Valladolid y se hubiera centrado en llegar a Mallorca para no forzar. Pero el serbio posee una gran facilidad para recuperarse de lesiones musculares. Su optimismo, finalmente, le ha dado la razón. Este viernes, después de perderse los últimos dos entrenamientos, se ha ejercitado a las órdenes de García Pimienta para intentar llegar al encuentro de Valladolid donde su presencia será fundamental ante la sanción de Badé. De todos modos, la presencia del capitán del Sevilla no está ni mucho menos garantizada. No será hasta después del entrenamiento de este viernes cuando vea a Gudelj si está en las condiciones necesarias para viajar a Pucela este fin de semana. Aún así, mañana, en principio, tendrá otro entrenamiento por delante para ultimar la visita al José Zorrilla.

La dieta vegana, clave para Nema

Una de las claves de la recuperación de Nemanja Gudelj, como ha reconocido en varias ocasiones, es su alimentación vegana durante toda la temporada. El capitán del Sevilla asegura que evitando comer alimentos provenientes del animal se recupera mejor de las lesiones y evita recaídas: “Durante la temporada como el 90% como vegano. Mi alimentación es sobre todo de verdura, fruta, arroz, pasta, cosas así. No meto nada de carne o de pescado. Yo digo que soy vegano para que se entienda. La alimentación lo es todo. Que sea correcta te ayuda a competir y a recuperar”, afirmó en una entrevista hace un año. Ya la pasada temporada se recuperó de una lesión del menisco en tiempo récord, en menos de un mes de su rotura ya estaba haciendo carrera continua.

Marcao, con permiso para no entrenar el viernes

El resto del equipo se ha entrenado esta mañana con normalidad a excepción de Marcao. El central brasileño ha sido baja por un problema extradeportivo sin mayor importancia. El Sevilla le ha dado permiso para no ejercitarse en la jornada de este viernes, pero se espera que mañana sábado sí que esté a disposición de García Pimienta sin problema alguno. En principio, el técnico catalán podrá contar con Marcao para la convocatoria. El resto de bajas han sido las habituales: Nianzou, Akor Adams y Sambi Lokonga. Mientras que los canteranos se mantienen para rellenar una convocatoria en las que no estarán Badé y Saúl por sanción: Diego Hormigo, Manu Bueno, Pablo Rivera, Leandro Antonetti y Ramón Martínez.