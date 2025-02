¿Quién es Di Massimo? De jugar en séptima división a entrenar con el Sevilla en un año

Xavi García Pimienta no deja de mirar a la cantera del Sevilla. Entre la incompleta planificación deportiva de Víctor Orta en el mercado invernal, las lesiones y las sanciones del primer equipo, el entrenador catalán se ve obligado a tener que tirar del Sevilla Atlético, el filial blanquirrojo, para completar las convocatorias y los entrenamientos semanales. Precisamente para preparar el encuentro ante el Valladolid, García Pimienta, al no contar con Gudelj, Lokonga, Akor Adams, Badé (sanción) y Saúl (sanción), se ha visto obligado a llamar a varios canteranos este jueves. Algunos más habituales, como Manu Bueno, Ramón Martínez o Diego Hormigo, y otros menos asiduos a estas sesiones, como son Antonetti -quien ya debutó- o Pablo Rivera. Sin embargo, esta mañana se ha estrenado una cara nueva a las órdenes de García Pimienta. Un jugador que proviene del Sevilla ‘C’ y ha irrumpido con fuerza en el filial de Jesús Galván en los últimos dos meses, llamando así la atención del entrenador barcelonés.

¿Quién es Manuel Di Massimo?

Se trata de Manuel Di Massimo García (La Rinconada, 2004). El mediapunta, aunque puede jugar en todo el frente de ataque, de La Rinconada ha sido una de las grandes sorpresas en el Sevilla Atlético durante las últimas semanas, apareciendo el día del derbi chico en la Ciudad Deportiva Luis del Sol como el primer cambio de Jesús Galván para intentar remontar el encuentro. Ya el día de su debut chispazos de la calidad que posee. Un jugador técnico, con un fuerte tren inferior y con un gran golpeo de balón. De hecho, ante el Betis Deportivo ya pudo realizar su primera asistencia si no llegase a fallar Antonetti una ocasión clara. Desde aquel debut, Galván lo ‘acogió’ en el Sevilla Atlético cada vez más protagonismo y siendo cada vez más determinante. Sin ir más lejos, fue clave en la victoria ante el Atlético Sanluqueño con un gran centro suyo a García Pascual que le dieron tres puntos claves al filial blanquirrojo. Pero, ¿de dónde ha salido Di Massimo o Dima, como le apodan?

De vuelta a casa

El rinconero fue uno de los fichajes de última hora de Agustín López durante el pasado mercado de verano para reforzar al Sevilla ‘C’, equipo con el que tiene ficha hoy en día. Tras cinco años en la cantera del Cádiz, Di Massimo optó por salir de la Tacita de Plata el pasado mes de agosto al no tener apenas oportunidades en el Cádiz Mirandilla durante el pasado curso. Disputó únicamente dos encuentros en Segunda Federación con el primer filial cadista, aunque sí que estuvo en dinámica. Por lo que su pasada temporada la jugó con el Cádiz ‘C’ en Primera Andaluza de Cádiz, es decir, la categoría que equivaldría a la séptima división nacional. En apenas un año, se ha consagrado como uno de los principales revulsivos de Jesús Galván en un salto de cuatro categorías, compitiendo este año en Primera Federación.

No obstante, en Cádiz sólo jugó su última etapa formativa, la de juvenil y primer año sénior. Antes de aquello pasó por varias canteras entre ellas la del Sevilla, tanto en prebenjamín como en infantil. Además de en la carretera de Utrera, Di Massimo se curtió en otros equipos de la provincia y de la ciudad, como la AD San José, el Nervión o la UD Rinconada, el equipo de su pueblo y localidad natal. No ha sido hasta este verano cuando Joaquín Hidalgo, entrenador del Sevilla ‘C’, recuperó la mejor versión de Di Massimo tras la gran apuesta de Agustín López. Una de las claves de su rendimiento ha sido su fácil adaptación y sintonía con sus dos entrenadores, ahora con Galván quien trata de seguir corrigiéndole y sacando el máximo partido posible a su potencial. Ambos técnicos han encontrado en Di Massimo un perfil de jugador diferente a lo que tenían en sus plantillas con, sobre todo, una gran ambición de seguir progresando. Hace tan sólo unas semanas aseguró ante los medios de comunicación del Sevilla que se quería ver reflejado en Isaac Romero, quien tomó un camino muy similar en su día. En el caso del lebrijano llegando desde el equipo de su pueblo, el Antoniano.

Un llamada puntual... de momento

No obstante, la aparición de Di Massimo en los entrenamientos se debe más a una necesidad puntual que a un salto al primer equipo. En principio el rinconero no irá convocado este fin de semana con el Sevilla de García Pimienta y sí con Jesús Galván para visitar el Enrique Roca y medirse ante todo un Real Murcia, uno de los clubes mejor colocados para volver al fútbol profesional. No obstante, el técnico del Sevilla, como a todo el filial, lo sigue de cerca y, como ha ocurrido con muchos otros, la oportunidad de Di Massimo puede llegar en cualquier momento.