Almeyda: "Es normal que la gente tenga dudas, pero no convenceré a nadie hablando"

El Sevilla inicia una nueva etapa tras pasar dos temporadas naufragando en los puestos bajos y en esta última, incluso coqueteando con el descenso. Estos resultados han provocado una revolución en el club, con la salida de Víctor Orta y la llegada de Antonio Cordón a la dirección deportiva, así como de Matías Almeyda como entrenador del equipo hispalense. El técnico natural de Azul asegura que no "va a vender nada ni a inventar nada raro".

Almeyda concedió en Sevilla FC + su primera entrevista como entrenador al mando del equipo de Nervión y mostró una gran ilusión por empezar esta nueva etapa, que comenzará el 6 de julio con el primer entrenamiento. “Voy contando los días, con ganas de estar ya en la ciudad deportiva, conocer jugadores" y destacó la importancia de tener un vínculo con los jugadores para tener "una temporada buena”.

El técnico argentino confesó que su etapa como jugador no fue nada buena, pero agradece el cariño al club. "Mi paso no fue un gran éxito, pero sí el recuerdo que tengo es el del club que me abrió las puertas a Europa. Ahora me las vuelve a abrir como entrenador y estoy con muchísimas ganas”.

"Tengo que convencer a los jugadores"

Conocedor de que muchos sevillistas le entren las dudas porque no ha entrenado en España, explicó que es "una persona que respeta las opiniones, hay libertad de expresión y lo acepto". Yo no estoy para demostrar nada. Dedico mucho tiempo a mi trabajo, amo lo que hago, trato de hacerlo con honestidad y me gusta ganar. Pero no voy a vender nada ni a inventar nada raro. Esto es lo que soy y lo que será hasta el último día", añadió. Destaca que tener experiencia al pasar por Argentina, México, Estados Unidos, y Grecia "abre la mente" aunque afirma que es normal que la gente tenga dudas. "Pero no convenceré a nadie hablando, lo haré con hechos, como en cada lugar al que voy; dentro, no de la boca hacia fuera", asegura.

En cuanto a la presión que es dirigir a un equipo como el Sevilla dijo que esa palabra "es bastante fuerte y no la llevaría al fútbol". Sí que hay momentos en los que los clubes tienen que pasar momentos de dificultad para volver a hacerse fuertes. Para mirar atrás y volver a esos momentos que se disfrutaron. Es mi trabajo, es mi pasión y vivo para esto. El día que lo tome como una presión, no podré estar como un desafío", desarrolló el técnico.

"No llevó una varita mágica ni creo, en ellas, creo en el trabajo"

Matias Almeyda cree que la clave va a estar "en convencer a los jugadores, por medio del juego y del trabajo diario, que puedan enamorar a los hinchas por la pasión, la garra, la entrega y la historia del club". Sobre la afición del Sevilla la que ya conoce como el mismo dice la califica "como una de las mejores". "Intentaremos que se sienta identificado con nuestro juego, nuestra pasión, nuestra entrega y nuestra identidad . Pero eso lleva tiempo y en la pretemporada tenemos que conocernos y hablar", explicó sobre su objetivo.

El argentino aseguró que este "no va a ser el Sevilla de Matías Almeyda, va a ser el Sevilla". "Sé las características de los jugadores, me falta conocerles, hablar, darles la mano... Falta la parte humana, pero la futbolística la tengo toda estudiada. He estado analizando los juveniles, estoy trabajando...", comentó sobre la plantilla del conjunto hispalense. "No llevó una varita mágica ni creo, en ellas, creo en el trabajo y cuando se trabaja con tiempo, pasión y honestidad, a la larga eso triunfa", dijo.

Para acabar indicó que quiere competencia en el vestuario y habló sobre sus metas en esta nueva etapa. "El objetivo es siempre ganar, ganar hasta donde se pueda. Quiero un equipo en el que todos corran y todos jueguen. Cuando ese mensaje llegue dentro, conformamos un equipo. Quien no lo haga, quedará superado por un compañero. Hay que lograr la competencia interna con unión", acabó el porteño.