Loïc Badé puede ser el verdadero salvavidas del Sevilla vía Premier League

El Sevilla necesita perentoriamente obtener ingresos por la vía de traspasos dado que sin Europa y con su baja clasificación liguera el presupuesto para confeccionar la plantilla está bajo mínimos después de que LaLiga anunciase que tiene el límite salarial más bajo del fútbol profesional. En el club de Nervión llevan trabajando para reparar esta situación desde la temporada pasada y Antonio Cordón debe acentuar esa labor. Pero todo pasa por que cuajen en suculentas ofertas las tentativas sobre sus futbolistas más cotizados. Y ahora mismo lo es Loïc Badé.

La Premier League, el gran maná del fútbol europeo, llama con fuerza a las puertas del internacional francés de 25 años. El debut con la absoluta del central sevillista en la final de consolación de la Liga de Naciones, en la que ganó el bronce del torneo además, ha ayudado a que el jugador siga llamando la atención de clubes ingleses, después de que rechazase en enero pasado de nuevo al Aston Villa. Ahora el futbolista es consciente de que es el momento de salir.

El verano pasado el Sevilla le renovó el contrato después de que el jugador rechazase las llamadas de la Roma y el Stuttgart. Firmó hasta 2029 y su cláusula es de 50 millones de euros. Una alta cantidad que sólo es orientativa, como se demuestra con la tasación que está haciendo el comité de dirección sevillista ante las llamadas de su agencia de representación por el tanteo de esos clubes ingleses que se interesan en él. Según el periodista especializado en mercado Nicolò Schira el precio de salida es de 35 millones de euros.

La llamada de la Premier en este contexto no es cualquier cosa. De momento, el futbolista que parecía más cotizado y con mejor perspectiva de mercado no suscita ese interés en la liga más atractiva para los futbolistas que compiten en Europa. Arabia no atrae a Lukébakio, el otro jugador que no aclara del todo sus intenciones y que podría dejar en caja una buena cantidad de dinero además de Juanlu, cuya plusvalía si cuaja la negociación abierta con el Nápoles sería muy elevada por su condición de canterano.

Lukébakio espera la oferta de un potente equipo europeo. Pero por ahora por el único que llaman de la Premier League es por Badé. El francés, por el que el Sevilla ejecutó la opción de compra de 12 millones de euros tras el la Europa League de Budapest hace dos veranos, podría convertirse en el verdadero salvavidas del Sevilla.