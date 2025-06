Manifestación del sevillismo contra el consejo del Sevilla: el termómetro de la indignación

Una semana y un día después de la comparecencia de José María del Nido Carrasco para dar explicaciones de la situación del Sevilla está citado el sevillismo para pedir de nuevo la dimisión del consejo de administración. Pero nadie puede prever cuál será la respuesta del sevillismo. La convocatoria fue realizada por Accionistas Unidos (AU) dos días antes de aquella rueda de prensa y se adhirieron la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, la Asociación de Pequeños Sevillistas, Patrimonio Sevillista y decenas de peñas a título particular.

Pero esas adhesiones no garantizan una respuesta masiva de la afición, por mucho que se sienta apartada de la gestión y que ya no crea en el actual presidente después de dos temporadas jugueteando con el descenso y de la deriva económica. El sevillismo tiene hoy la palabra.

El presidente de la asociación convocante (AU), Joaquín González Stetzelberg, espera que la indignación de la afición blanquirroja tenga su máxima expresión este jueves 26 de junio a las 20:00. La movilización consiste en una marcha desde Las Setas de la Encarnación hasta la Plaza Nueva, adonde está prevista su llegada sobre las 21:00. Allí el máximo representante de los accionistas minoritarios leerá un comunicado, cuyas premisas recordó la víspera de tal movilización.

Los motivos de la manifestación, según AU

“El objetivo es un Sevilla bien gestionado y que escuche y dialogue con su afición. La buena gestión entendemos que no es compatible con el actual presidente y vicepresidente, ni con un consejo que no sea de consenso. Y si no son capaces de consensuar, que dejen paso a otros que sí puedan”, reconoció a este diario González Stetzelberg, que también habló en Radio Sevilla sobre este 26-J.

Ahí expresó su incertidumbre sobre la respuesta del sevillismo ante la convocatoria: “En anteriores manifestaciones que se hicieron alrededor del estadio la asistencia fue de varios miles de sevillistas y no esperamos mucho más de varios miles. Ojalá fuéramos capaces de unir al sevillismo como nos unimos en el 95, pero, gracias a Dios, la situación aun siendo grave no es tan grave como era entonces y quizá por eso la gente no entienda mucho la movilización”.

El precedente del 2 de agosto de 1995

Recordaba así el presidente de AU la manifestación del 2 de agosto de 1995 contra el descenso administrativo del Sevilla por la LFP después de que la directiva que presidía Luis Cuervas y cuyo vicepresidente era José María del Nido Benavente no presentara los avales para la temporada 95-96. Más de 30.000 sevillistas se manifestaron un 2 de agosto tras una convocatoria hecha por un aficionado de a pie en la radio, sin redes sociales, de forma improvisada. Y aquello se arregló tras aquella movilización.

La sensación ahora es que es imposible saber cómo responderá un sevillismo harto de estar harto y que se ve desplazado de las tomas de decisión por mucho que se ha venido manifestando desde la temporada 23-24 en contra del actual consejo y de su presidente. La última vez, en el partido Sevilla-Real Madrid que cerró la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Mandan las grandes familias accionariales y los pactos parasociales. Del Nido Carrasco pidió un margen de confianza con el nuevo giro dado: Antonio Cordón y Matías Almeyda forman los pilares del nuevo proyecto. Y Joaquín Caparrós fue nombrado presidente de honor del Sevilla, un nuevo cargo que anunció el presidente sevillista sobre la marcha. Todo es una incógnita y la ola de calor que empieza hoy tampoco ayudará mucho. Pero también hizo mucho calor aquel 2 de agosto con media Sevilla de vacaciones...