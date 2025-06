Un 'Sánchez' en toda su extensión

Evidentemente, no pronunció las palabras que muchos querían escuchar. El sevillismo está claramente en contra del consejo y en particular de José María del Nido Carrasco, pero esto –por si alguno no se ha enterado, que parece que no– es una sociedad anónima. Los accionistas tienen puesta su confianza en este presidente en virtud de unos pactos, o por lo que sea, y es lo que hay. Guste o no. Otra cosa es que son muy discutibles ciertas argucias jurídicas que lo hen llevado a este punto.

El presidente tuvo la deferencia de ponerse delante de los periodistas y responder preguntas. ¿Que hizo un Pedro Sánchez? Puede que sí. Está claro que el Sevilla no es la Moncloa, aunque quizá debió pedir perdón al menos una vez (8 veces lo hizo el presidente del Gobierno).

“No puedo hablar de futuro, pero los que me conocéis sabéis que es muy difícil amedrentarme. No van a doblegar mi voluntad por que me amenacen”, precisaba tras reconocer que el Sevilla bajo su gestión había firmado la peor temporada de “los últimos 25 años”. No dimite, se mantiene firme, pese a que el sevillismo, casi de forma unánime le pide que coja la puerta. “Agradable no es. ¿Me afecta?, no me afecta. Lo considero como parte del fútbol. Si me cuelgan de un puente, o mi telefono lo ponen en Twiter (sic) y me llamen diciendo que a mis hijos los van a matar... Pues no lo llevo bien. El día que me dé miedo la situación me iré a mi casa. Me quedaré siempre que tenga el respaldo del consejo de administración”, zanjó esperando que la situación cambie con la apuesta por Antonio Cordón y Matías Almeyda.

Antonio Cordón, entre Pablo Blanco y José Castro. / antonio pizarro

También explicó con gran nitidez y serenidad cuál es la situación, pese a que le preguntaron si el resto de accionistas le han pedido dar un paso al lado o si valora los intentos de la llamada tercera vía. “Aquí hay una estabilidad accionarial. No hay ninguna oferta y cuando alguien quiere comprar un club es un proceso muy complejo. Esto no es comprar un lápiz. Existe cero ofertas a los accionistas del club. ¿Qué significa que los grandes accionistas se echen al lado? En el 95 se necesitaba que los sevillistas aportaran su patrimonio y ellos lo hicieron. Ahora 20.000 accionistas minoritarios valoraron que querían vender sus acciones y éstas han ido a parar a manos de los grandes paquetes. Y con esta estabilidad el Sevilla ha jugado 13 finales y 5 Europa League”.

Y justificó de nuevo su continuidad contra viento y marea. “Llevo muchísimos años en el club, el consejo goza de estabilidad, se suscribió en 2019 un pacto de socios y después otro grupo de accionistas se ha unido. Llevo 18 años en el consejo. En cada momento hice lo mejor para el club, con García Pimienta y con Víctor (Orta). Si el equipo queda el 17º este año y el 14º el año pasado...”, recordó dejando patente que la primera opción de Antonio Cordón fue Almeyda. “Cuando contratamos al director de futbol me convenció de que el mejor entrenador era Matías Almeyda”. Palabra de presidente.