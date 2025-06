El durísimo palo al presidente de las Peñas: "Me dijo que iba a atacar al consejo porque quería ir a la Feria"

Llamó la atención en la extensa rueda de prenda del presidente del Sevillo lo durísimo que fue con Carlos Jiménez, con quien a pesar de ello aseguró mantener una “excelente relación”, aunque matizó que hace tiempo que no hablan.

Carlos Jiménez es el presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, un colectivo que ha cambiado de signo en su postura en los últimos meses dentro de la guerra accionarial que se libra en la sociedad.

A José María del Nido Carrasco valoró el cambio de parecer de la Federación de Peñas, ya que en la última Junta de Accionistas se abstuvo en las votaciones en cuanto al cese de los miembros del consejo de administración y después se ha sumado de modo muy beligerante a actos, manifestaciones y protestas en contra del mismo.

“Él me llamó y me dijo que había tenido incidentes fuera del estadio en una de los partidos y que como venía la Feria y quería ir a la Feria con su amigos iba a a empezar a atacar al consejo. Me imagino que lo pasaría muy bien en la Feria. Tengo una buena relación, pero ya no he hablado más con él”, indicó el máximo mandatario sevillista, que insistió en que, de cara a la próxima manifestación popular del dia 26, respeta “todas las opiniones y respeto a la afición, pero no puedo hacer más que trabajar por estar más cerca de ganar que de perder”, sentenció.