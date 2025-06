Del Nido Carrasco se defiende en el sillón de mando del Sevilla FC: "No he matado a nadie"

Hoy ha tenido lugar uno de los días más esperados por la afición del Sevilla Fútbol Club en esta temporada 2024/2025. El presidente José María del Nido Carrasco ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar la que, en su opinión, ha sido "la peor temporada de la historia reciente del Sevilla, la peor del siglo XXI", algo que les ha hecho "tomar decisiones como la destitución de Víctor Orta y la contratación del nuevo director de fútbol".

Consciente de que "los balances se hacen cuando termine la temporada", el máximo mandatario del combinado nervionense ha asegurado que es "una locura persistir en el error", por eso, de cara a la temporada que viene, se han "cambiado las dos piezas más importantes en la parcela deportiva". A sabiendas de que "todo el sevillismo está cabreado" por el papel del equipo este curso, Del Nido Carrasco ha querido recordar que "una sociedad deportiva la rige el capital, y este Consejo cuenta con un capital social que lo respalda".

Del NIdo Carrasco sonríe ante José Castro. / José Ángel García

Sin miedo, de momento

"Cuando tomé posesión del cargo sabía a lo que me enfrentaba", aseguraba el presidente sevillista, aunque reconoce que "no pensaba que la temporada pasada no iba a ser tan mala". El mal momento del equipo ha llevado a momentos de tensión entre el Consejo de Administración y la hinchada blanquirroja, aunque ahora mismo no se plantea dejar el sillón de mando: "El día que me dé miedo la situación actual me iré a mi casa. Me quedaré siempre que tenga el respaldo del Consejo de Administración. A mí es difícil amedrentarme y doblegar mi voluntad".

Del Nido Carrasco ha asegurado que no es "agradable que tu campo te pite pidiendo que te vayas, pero no me afecta en la toma de decisiones. Considero parte del fútbol que la gente me pite porque el equipo vaya mal, pero no que me cuelguen de un puente o publiquen mi número de teléfono. No he matado a nadie". Pese a que "en los últimos 10 años han pasado muchas personas interesadas en el Sevilla", el presidente ha comentado que "a día de hoy no hay ninguna oferta, esto no es como comprar un lápiz", agregando que hay estabilidad accionarial con respecto al Consejo" y que para salir "tendrán que venir otros accionistas que compren esas acciones".

Cuestionado acerca de lo ocurrido tras la derrota frente al Celga, el mandatario blanquirrojo ha sido tajante con respecto al asalto a la Ciudad Deportiva: "No estoy en el Sevilla para que la gente cambie la imagen de mí. Quiero que estén orgullosos del equipo. Que perdamos en Vigo me duele más que a nadie porque soy el presidente. Eso no justifica lo que ocurrió, no se puede agredir por perder un partido de fútbol".

Imagen de la protesta en Gol Norte durante el Sevilla-Real Madrid. / José Ángel García

Orgulloso de Adidas, Orta, Cordón y Almeyda

Sobre el contrato de patrocinio firmado con Adidas, que vinculará la marca alemana al Sevilla Fútbol Club por las próximas diez temporadas, el máximo mandatario sevillista no ha querido desvelar los datos del acuerdo, aunque ha asegurado que es "el mayor contrato de patrocinio de la historia del club, por lo que hemos dado un salto de nivel". Mostrándose "orgulloso" tanto de este movimiento como de las contrataciones de Antonio Cordón y Matías Almeyda, Del Nido Carrasco ha agradecido a Víctor Orta su labor como director deportivo: "Cuando Víctor toma el cargo, el coste de la plantilla es de 203, cuando se va es de 110, aunque es cierto que el fútbol no tiene memoria y que nosotros nos hemos equivocado en la toma de decisiones".

Sin embargo, de cara al futuro, el presidente nervionense ha reconocido que el club necesita "que lo invertido en plantilla juegue", siendo este el principal motivo "por el que hemos cambiado la figura del director deportivo. Creemos que Antonio Cordón es el indicado, y comparto su decisión de pensar que Matías Almeyda es el indicado". El trabajo del extremeño estará marcado por lo que ocurra en el mercado, y Del Nido Carrasco ha querido recordar la "política de compravente del Sevilla", basada en "comprar más barato de lo que vendemos", por lo que "si llega alguna oferta por los jugadores interesantes o por los que no han tenido su hueco, lo valoraremos", agregando que aún no se han recibido ofertas por Dodi Lukebakio ni Loïc Badé.

Antonio Cordón posa tras ser presentado ante el departamento de fútbol del Sevilla. / Sevilla FC

De Caparrós, Benavente y la Federación de Peñas

En el apartado de nombres propios, sobre el que ha sido entrenador del Sevilla Fútbol Club hasta final de esta temporada, Del Nido Carrasco ha dado la noticia de que será nombrado presidente de honor del combinado hispalense para llevar su nombre allá donde vaya. Nada tiene que ver Joaquín Caparrós con José María del Nido Benavente, al que su hijo considera "cansino", del que el actual mandatario sevillista no ha dudado en hablar: "Mi padre dice que engañó a su hijo para que firmara un pacto y así dinamitar un club que levantaba Europa Leagues. Comenzó una campaña de hostigamiento contra el Consejo de Administración y creo que no hace falta que dé mi opinión para poderlo valorar". Cuestionado acerca de una posible venta de acciones por parte del que fuera presidente de la entidad nervionense, el abogado no ha dudado en dar su opinión acerca de este tema: "El otro día, fruto de que es consciente de que se encuentra en minoría accionarial, ha anunciado que vende sus acciones. Me parece una buena noticia, a ver si se las vende a alguien que venga con ánimo de construir".

Uno de los momentos más tensos ha tenido lugar cuando el presidente sevillista ha sido cuestionado acerca de la posición de la Federación de Peñas con respecto a la manifestación del próximo 26 de junio. "Tengo una buena relación con el presidente de la Federación, que me dijo que creía que la deberíamos ir de la mano, que es bueno para el club. A las dos semanas me dijo que había tenido unos incidente durante una manifestación y que como llegaba la Feria quería salir con sus amigos. A partir de ahí, espero que se lo haya pasado bien en la Feria, porque no he sabido más nada de él".

Las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán antes del partido. / Europa Press

Según el presidente, la crisis económica que azota Nervión no será un problema para el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que "el estadio se encuentra con todo el trámite urbanístico y un proceso de análisis de los metros comerciales que tenga el futuro estadio, ya que se va a pagar con esas zonas de uso comercial. No queremos sacar dinero del campo para echárselo al estadio". Uno de los usos que podría tener el coliseo hispalense es la celebración del evento Fieles de Nervión retrasado este año hasta de septiembre. Del Nido Carrasco no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar que "en el club honramos a los sevillistas que llevan 25,75 y 50 años de carné", asegurando que "pasar de los 40.000 que me pitan a 1.000, son 39.000 menos".