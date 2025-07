Almeyda prepara el partido frente al Birmingham con dos ausencias

Nueva sesión del Sevilla Fútbol Club en una pretemporada que está siendo de lo más tranquila en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Los de Matías Almeyda, que dirigirá este sábado su primer encuentro como técnico del combinado hispalense, buscan comenzar de la mejor forma posible mientras el vestuario se encuentra inmerso en un mar de dudas al no saber quiénes se quedarán y quiénes se marcharon, teniendo en cuenta además que faltan aún siete futbolistas por inscribir en LaLiga debido al límite salarial.

En el entrenamiento vespertino de este miércoles ha vuelto a causar baja Kelechi Iheanacho, que se está convirtiendo de nuevo en uno de los señalados por parte de la parroquia nervionense. El delantero, que aterrizó el pasado verano en Nervión de la mano de Víctor Orta, no llegó a demostrar el por qué de su fichaje y se marchó cedido al Middlesbrough en el mercado de traspasos invernal. Sin embargo, su rendimiento en Inglaterra dejó mucho que desear y el Boro no quiso quedarse en propiedad con el futbolista, que regresó a la capital hispalense después de acortar sus vacaciones. Ahora, debido a la indigestión que aseguran desde la entidad blanquirroja sufre el nigeriano, son una incógnita total tanto su estado físico como su papel en este equipo y el parecer de su nuevo entrenador sobre él.

Iheanacho se lamenta de una ocasión fallada en el Sevilla-Valladolid. / José Manuel Vidal | EFE

Nueva baja, ninguna sorpresa

El único de los habituales que no ha saltado al verde de la Ciudad Deportiva sevillista ha sido Joan Jordán. Tras dos días entrenando al margen de sus compañeros, el ex del Eibar no ha pisao el césped junto a ellos, al menos al inicio de la sesión. Desde el Sevilla Fútbol Club aseguran que el centrocampista sigue realizando gestión de cargas para encontrarse al 100% y poder unirse cuanto antes al resto del grupo. Su paso por el Deportivo Alavés parece haberlo animado, aunque se desconoce si esta temporada defenderá la elástica del combinado hispalense.

Hasta que se reincorporen, también son bajas los internacionales Orjan Nyland, Loïc Badé, Lucien Agoumé, Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Juanlu Sánchez y Dodi Lukebakio. La fecha FIFA que tuvo lugar al finalizar el curso hace que Matías Almeyda no tenga aún a todos sus jugadores disponibles, siendo Iheanacho y Leandro Antonetti los únicos en acortar sus vacaciones. La realidad es que prácticamente todos los ausentes formarían parte de un hipotético once inicial del cuadro blanquirrojo, aunque queda mucho verano por delante y algunos de los jugadores anteriormente mencionados son carne de mercado.