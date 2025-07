Almeyda, recuerdos del pasado, sin excusas cara al futuro ni expectativas con el mercado

Sevilla/Ex jugador del Sevilla, su etapa hace 29 años no se olvida. Tampoco su presentación y esa frase de “N¡no soy un crack ni un pata dura” que el sevillismo no olvida. Ahora, como entrenador, no se define con ninguna frase y espera que España lo descubra desde su trabajo. Se muestra optimista con una plantilla "predispuesta" y no le preocupa que hasta elmomento no hayan llegados más fichajes que Alfon, porque es consciente de la situación económica del club, aunque "so siempre lo que se paga más es lo mejor".

"Mi etapa en el Sevilla fue dura. Un cambio total. En ese momento era el fichaje más caro y era un futbolista defensivo. No se notaba lo que hacía. Me llevó tiempo la adaptación. Sevilla me abrió las puertas de Europa y tengo gran reconocimiento más allá de un año triste en lo que no pude demostrar nada. Sevilla es alegre, especial, como dice la canción y espero revivir ese Sevilla de años de gloria. Vengo a eso", indicó el argentino, que añadió: "No me gusta definirme ni describirme. Se irá descubriendo, porque en España no me conocen. Amo lo que hago. Me di cuenta que el fútbol es mi pasión, mi vida, y puedo transmitir cosas que me gustaron de entrenadores y jugadores y lo que no me gustó de compañeros y técnicos. Yo no puse el precio de mi traspaso cuando llegué al Sevilla y de ahí llegué a la Lazio. Los jugadores se tienen que adaptar a diferentes culturas. Le pongo amor y corazón a las cosas y no voy a fallar. Espero…", dijo.

Optimista con el mercado

Almeyda sabe bien a qué Sevilla ha aterrizado y sólo piensa en trabajar con los jugadores que tiene, pese a que mantiene "las mejores expectativas sobre el mercado de fichajes. No siempre lo que se paga más es lo mejor. Hay que estudiar, descubrir y hay mucha gente trabajando para darme esas herramientas. No he pedido ningún fichaje. Las posiciones a reforzar se queda entre nosotros, que después valen el doble", explicó el técnico, que da por hecho que todo se moverá mucho en la recta final del mercado: "Va a ver movimientos al final, pero no es contratar por contratar. Estamos en contacto diario con la dirección deportiva. Hay que ser consciente de la situación actual del club. Yo soy consciente y no es algo que me preocupa. Esta posibilidad que me dieron es muy importante y la voy a pelear a muerte para que sea un gran paso en mi vida y para el club y los aficionados", aseguró.

"No soy de poner excusas. Nunca las puse en mi vida. Con los jugadores que tenga entrenaré para sacarles lo máximo. Estoy enfocado en el día a día y no me preocupa los que puedan llegar o salir. Tenemos buenos futbolistas y sé cómo han vivido y sentido el año pasado. Quiero sacarles esa presión que yo también viví como jugador y entrenador y que ganen confianza, porque tenemos buenos futbolistas", indicó Almeyda, que está "exigiendo mucho" a la plantilla en estos primeras días y ve a los jugadores con "buena predisposición".

Sobre su estilo como entyrenador, el argentino indicó que no se cierra a una fórmula determinada. "Una cosa es ver a los jugadores por vídeo y otra, en vivo; como es distinto verlos entrenándose y en un partido; verlo hablar en reportajes o hacerlo cara a cara. Voy detectando cosas en gestos, miradas, acciones… El análisis que hice fue con un sistema diferente de juego, pero no me cierro a un sistema. En estos días veré para qué estamos. La plantilla tiene buenos jugadores, con calidad, jugadores que han perdido la confianza… La predisposición de todos es muy buena. Vamos a trabajar duro para empezar a cambiar desde este momento", aseguró el preparador nervionense, que sólo cambió el gesto ante la pregunta de si teme acabar siendo otro entrenador triturado por el Sevilla como en los últimos años ha pasado: "Espero que la trituradora no me triture. Si vemos el mundo como va de acelerado... Mientras matan a gente nosotros estamos hablando aquí. Es una palabra fuera. Me pueden sacar de cargo, pero no triturarme. ¿Y si va bien? Sé dónde vengo. Jugué 12 años en Europa", finalizó.