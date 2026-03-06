Almeyda confirma el regreso de Rubén Vargas: "Está dentro de los convocados"

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, compareció en la previa del encuentro ante el Rayo Vallecano, al que considera uno de los "equipos que mejor juega en LaLiga". El técnico confirmó el regreso de Rubén Vargas a la lista de convocados y aseguró que el equipo sigue igual en cuanto a orden, aunque ahora, con los resultados, parece que "son más ordenados". También destacó el crecimiento de Oso y ya lo considera un jugador de Primera División.

Vargas y la mayoría ya recuperados

"Se han ido rehabilitando muchos de los jugadores. Peque sufrió un esguince esta semana, pero después la mayoría está a disposición. Vargas está mejor, viene participando con el grupo y ya está dentro de los jugadores convocados".

El mensaje al descanso en el derbi

"El partido del otro día, en el primer tiempo ellos habían convertido, pero en dos acciones aisladas, el juego estaba parejo. El segundo tiempo al perder modificamos y el equipo entregó lo que viene entregando y viene jugando finales. Todos estos partidos que hemos tenido la suerte de sacar puntos hemos jugado de esa manera".

La buena dinámica del Rayo

"Nosotros estudiamos al rival, a veces nos sale bien y otras no. Para mí jugamos con uno de los equipos que juega mejor en LaLiga, no importa el puntaje, sino su manera, su estrategia. Tiene jugadores dinámicos, enfrentamos a un rival difícil y ellos trabajan colectivamente muy bien y eso habla de sus entrenadores y los jugadores que dirigen".

El cambio con Javi Martínez

"Nosotros trabajamos en equipo; no se ha modificado nada. Trabajamos en equipo y esté quien esté pasa a segundo plano".

El punto en el derbi

"Cada punto que logramos y sobre todo de visitantes es importante, festejamos lo mismo con el Elche. Festejamos nuestra disconformidad del resultado, esta pasión y amor propio que tienen los futbolistas defendiendo una institución".

¿Ha cambiado el orden del equipo?

"Ahora porque puntuamos parece que somos más ordenados, a veces las acciones terminan en gol como el otro día donde perdimos el orden, y por eso vinieron dos goles. Estamos iguales, modificando algunas cosas y siendo conscientes de lo que se está jugando aquí El orden en todo el aspecto de la vida es fundamental y en situaciones como las que jugamos nosotros juega un factor muy importante, pero no es sólo el orden".

Oso y su crecimiento

"Yo hice debutar a Oso, yo creo en un jugador, pero tampoco creo en lo que se va diciendo por qué si él lo creyera entraría en un mundo en el que no le va a ir bien así. Tiene que ir con los pies sobre la tierra y tranquilo. Él va bien, alterna buenas acciones y otras a mejorar, pero sí que es verdad que le hemos dado herramientas a un jugador que ya es de Primera y hay que seguir apostando y saber cuándo es el momento de ponerlo y cuándo no. Yo he hablado con él, se le ve con tranquilidad y que esto del fútbol va de paciencia y humildad".

Su situación tras su sanción

"Trabajo en la aceptación y yo tengo que mirarlo dentro del terreno de juego. Donde me manden voy. Es un tema terminado, sabrán por qué han tomado esa decisión y yo trabajo en aceptar".

El momento del equipo

"A 12 partidos del final, en una lucha constante por estar tranquilos, darle herramientas y confianza a los jugadores. Siendo conscientes de todo lo que vamos haciendo desde el primer día, propio y de grupo".