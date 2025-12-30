Álvaro Ferllo: "En verano quise venir al Dépor pero no hubo acuerdo con el Sevilla"

El portero Álvaro Ferllo, primer refuerzo invernal del Deportivo, aseguró este martes que el pasado verano ya quiso fichar por el conjunto blanquiazul pero entonces ambos clubes no alcanzaron un acuerdo para su traspaso. "En verano hubo la opción, hubo acercamientos por parte del Dépor, pero no se llegó a un acuerdo porque no hubo entendimiento con el Sevilla. Yo tenía ganas de venir aquí, había coincidido con Antonio Hidalgo en el Huesca y esa era una de las principales razones dentro de muchas otras. Pero no se dio y he tenido que trabajar estos meses en silencio en Sevilla. Ahora cuando tuve la oportunidad de venir, ya no me lo pensé", afirmó en rueda de prensa.

Pese a que Germán Parreño ha ofrecido un buen rendimiento durante el primer tramo de la temporada, el riojano dejó claro que llega a Riazor para pelear por la titularidad.

"Si el partido fuese mañana, jugaría sin ningún tipo de problema, pero no depende de mí el ponerme la camiseta. Voy a tratar de ponérselo difícil a Antonio y al entrenador de porteros. La portería suele ser el sitio más difícil para que haya buen ambiente porque solo juega uno y los demás tienen que esperar, pero todos me han recibido con los brazos abiertos", manifestó.

Álvaro Fernández se definió como "un portero un portero ágil, rápido, con personalidad dentro del campo, que no tiene problemas para jugar con los pies y ayudar en la salida de juego, además de valiente en el juego aéreo".

"Algunos me meteréis palos y otros me daréis la razón, pero me considero un portero completo y de nivel para jugar en Riazor", subrayó el nuevo guardameta del Dépor, para quien una de las mejores características es "la mentalidad".

El exportero del Sevilla elogió al técnico deportivista, con el que ya coincidió en la SD Huesca: "Antonio es una persona que vive la vida al límite, que no te permite relajarte. Es un entrenador joven, con un gran futuro por delante y creo que está en el club ideal para crecer".

El riojano fue presentado por el director deportivo Fernando Soriano, quien reveló que el guardameta firma "hasta 2027 con opción de un año más".

"Es un portero contrastado, que ha sido internacional con España. Le deseamos lo mejor, ojalá nos pueda ayudar a mantener la portería a cero en el mayor número de partidos posibles", señaló Soriano.