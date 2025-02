Badé: “Entiendo que el Sevilla quiera dinero, pero elijo yo”

Loïc Badé habla de forma clara y contundente sobre su futuro en el Sevilla: “Elijo yo”. Es el mensaje que ha dejado el defensor galo este mediodía en el Ramón Sánchez-Pizjuán una vez cerrado el mercado invernal y rechazada la oferta del Aston Villa de Monchi y Unai Emery. El parisino no tiene la menor intención, al menos por el momento, de dejar la estructura blanquirroja pese a las ofertas del resto de clubes, aunque sean mucho más ambiciosas en el ámbito deportivo y económico. Badé ha vuelto a recalcar que, pese a la actual situación del Sevilla, prima el proyecto del club y de García Pimienta, donde cree que puede seguir creciendo como jugador y donde es feliz.

Badé sobre su futuro en el Sevilla

Esta tarde el futbolista francés ha sido uno de los protagonistas del evento del Sevilla ‘Sácale partido al cole’, junto a Adrià Pedrosa, Lucía Corrales y el presidente del club, José María del Nido Carrasco. Antes del acto, Badé ha atendido a los medios de comunicación en el que ha tratado diversos temas como su posible marcha al Aston Villa o las polémicas palabras de Raphinha y Lamine Yamal sobre el nivel de la defensa blanquirroja. El galo aseguró que aunque la situación económica del Sevilla sea delicada, prima su decisión: “Supongo que estaré también muchos años. Primero es que el Sevilla es un sitio donde me siento muy bien. Entonces eso para mí es una cosa muy importante. Además, pienso que aún podemos hacer muy buenas cosas. Entonces me quedo aquí porque sé que puedo progresar con el míster y con la plantilla que tenemos. Yo soy el jugador, entonces soy el que elige siempre”, afirmó

El objetivo de Europa

Por otro lado, Badé habló sobre el objetivo de Europa que rodea a la plantilla: “No, no hay que pensar en Europa, hay que pensar en dar todo en cada partido, que son siempre tres puntos y al final de la temporada vamos a ver dónde llegamos”, afirmó el galo. Por otro lado, el jugador se sinceró en lo que significa para él este club: “Significa mucho que he ganado títulos aquí con el club. El Sevilla es el club con el que he ido a la selección francesa, con el que he hecho los Juegos Olímpicos… Entonces he tenido muchas cosas positivas con el club y por eso quiero seguir aquí, porque pienso que no he acabado mis cosas aquí”, afirmó.

La polémica de Lamine Yamal y Raphinha

Por último, Loïc Badé fue cuestionado por el polémico vídeo en el que Raphinha, durante el encuentro ante el Barcelona, insta a Lamine Yamal a presionar mal porque el Sevilla, en la salida de balón, “son malísimos”, según el brasileño. No obstante, el francés no le ha dado importancia alguna: “Pueden decir lo que quieran. No he visto el vídeo, pero si piensan que somos malísimos puede pensar lo que quiera”, comentó el galo.