El último palo de Barcelona al Del Nido Carrasco: “Tu padre nunca lo haría”

La crispación entre el Sevilla y el Barcelona, lejos de calmarse este fin de semana con la invitación al Ramón Sánchez-Pizjuán de la directiva sevillista a la blaugrana, parece que se ha reavivado. El club hispalense rompió relaciones de forma oficial con el Barça el pasado mes de septiembre de 2023 por el ‘caso Negreira’, siendo el único club del país que juzgó públicamente a través de un comunicado los hechos de la entidad barcelonesa en relación con los árbitros. Desde entonces, las relaciones han ido a peor y solo han habido roces entre ejecutivos de ambos clubes. Tras ello, llegaron las inscripciones de Pau Víctor y Dani Olmo, tras recibir la cautelar del CSD, o temas en los que se han opuesto como es el caso de la Superliga.

El último golpe del Sevilla al Barcelona y el Madrid

En la previa del encuentro de este fin de semana ante el Barcelona, el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, tras invitar a Joan Laporta -presidente del club blaugrana- al palco del Sánchez-Pizjuán, arremetió contra el Madrid y el Barcelona por las últimas polémicas arbitrales: “El comunicado del Real Madrid sobre los árbitros es intolerable e inaceptable. Pone en tela de juicio el honor de los árbitros y de la competición. En el mundo del fútbol debemos denunciar tanto públicamente como en los juzgados un comunicado que atenta contra la integridad del fútbol. Pero lo peor de todo es que no nos llama la atención. El Real Madrid intenta destruir el fútbol español. Me llama mucho la atención la posición del Barça. Si el Barça no se ha manifestado es que está de acuerdo. ¿De verdad lo hacen para recoger las migajas que deja el Real Madrid?”, cuestionó el presidente de Sevilla.

Gaspart responde al presidente del Sevilla

Unas declaraciones que, por supuesto, no han dejado a nadie indiferente en la Ciudad Condal. Joan Gaspart, expresidente del Barcelona, criticó al máximo dirigente del Sevilla, durante un tertulia con El Chiringuito, aseguró que esas actitudes no las realizaría su padre: “Tú haces declaraciones que tú padre, Del Nido Benavente, nunca haría. De hecho ya ha dicho que no está de acuerdo contigo”, afirmó.

Asimismo, Gaspart se ‘ofreció’ a ‘ayudar’ a Del Nido Carrasco a entenderse con el expresidente del Sevilla: “Si necesitas alguien que intente reconciliarte con tu padre, yo estoy encantado, porque es una gran persona, un señor. En lo personal, lo que necesitéis porque os aprecio a los dos, más a tu padre. A tí un poquito menos porque haces ese tipo de declaraciones. Por encima de los colores está la humanidad y es bueno que un padre se entienda con su hijo”, aseguró el antiguo gestor del Barcelona.

Del Nido Benavente y las relaciones con el Barcelona

Tanto Joan Gaspart como Laporta, históricamente, siempre han mantenido una buena relación con José María del Nido Benavente, fruto de ello también fueron las múltiples operaciones que realizaron en común: Dani Alves, Adriano, Keita… Hace unas semanas fue el expresidente del Sevilla, en una visita a la Peña Sevillista de Utrera, el que afirmó que solucionaría las relaciones con el Madrid y el Barcelona “en la misma mañana en la que entrase”: “Me 'guaseo' constantemente con Joan Laporta, Florentino Pérez y Ángel Haro. Me llevo bien con todos y no hay que romper relaciones con nadie. En la misma mañana en la que entre, están arregladas las relaciones con Real Madrid, Barça o Betis, con el que se rompen relaciones incomprensiblemente. Al que haya que pedirle disculpas, se le pide y no pasa nada. Hay que disputarle los puntos, la primacía en la ciudad y en lo nacional. Cuando estemos en posición de discutirle títulos, habrá tiempo de discutirlo otras cosas. David contra Goliat es de ‘canelo’ y pelear contra el vecino por una chiquillada de tres niños de la cantera... ¿Qué pasa? ¿Están ofendidos? Hay que tener orgullo y gallardía, cuando hay que tenerlo. Si hay que pedir perdón, se pide, no pasa nada”, aseguró.