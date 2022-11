¿Tocó el balón Dolberg? La indolencia del danés en el partido con más remates del Sevilla

Algunos, en plan jocoso, lo llaman ya el futbolista Erasmus, por su indolencia de bon vivant en su aventura sevillista. Kasper Dolberg era una apuesta arriesgada y los números le dan la razón a los que sospechaban que un futbolista que no había cuajado en el Niza no podía tener fuerza para dotar de jerarquía a la delantera del Sevilla. En el derbi dio otro muestrario de languidez, como si aquello no fuera mucho con él.

Curiosamente, el Sevilla logró ante el Betis el mayor número de remates en un partido de Liga ¡en los últimos tres años! El equipo de Sampaoli lo intentó en 22 ocasiones. El partido se puso propicio para ello tras las expulsiones a caballo del descanso de Fekir (48+') y Borja Iglesias (48'). Pero incluso antes de la roja a Montiel (38') ya había rematado el Sevilla, que hasta tuvo una grandísima ocasión de Rafa Mir, quien disparó flojo a portería con Claudio Bravo superado y la sacó Édgar, quien sacaría otra similar ya en el arrebato final del Sevilla a Rakitic. Y también le sacaron un balón bajo los palos por otro remate escorado y lánguido de En-Nesyri.

#DATO TREMENDO. 22 disparos del Sevilla. Es el RÉCORD del club en un partido de Liga en los últimos 3 años (desde un Sevilla 1-2 Villarreal de 2019). — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) November 6, 2022

Al margen del trallazo al larguero de Gudelj y de su disparo que sacó con un paradón Bravo, el Sevilla remató muchísimo. Pero, ¿y Dolberg? ¿Qué hizo Dolberg en ese arrebatado final de partido, desde que salió en el minuto 77 por Joan Jordán hasta que pitó Sánchez Martínez pasado el minuto 95 de esa postrera ocasión de Gudelj? Nada, literalmente nada.

Las estadísticas de Whoscored así lo ratifican. El danés tiene en su casillero un cero, patatero, en todas y cada unas de las calificaciones para distintas acciones en esta web especializada en estadística. Ni en defensa ni en ataque. Sólo aparecen contabilizados sus 13 minutos de juego (en realidad fueron 19, del 77 al 96).

No aparece reseñado en ninguno de los campos defensivos: entradas ganadas, faltas cometidas, fueras de juego positivos, despejes, regates recibidos, tiros bloqueados... Tampoco en los ofensivos: asistencias, tiros, regates, faltas recibidas, caía en fuera de juego... Cero acciones. Por eso cabe preguntarse: ¿qué hizo Dolberg en el partido en el que el Sevilla remató más en los últimos tres años, sobre todo en el arrebato del tramo final?

El problema de adaptación al sistema de juego, un sistema que por otra parte volvió a mostrar su déficit de automatismos ofensivos en muchas fases pese al número elevado de remates, es más que evidente. Si encima el futbolista es apático, pues está servida su frustrante aportación hasta ahora en el Sevilla.