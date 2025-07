El bonito gesto de Saúl y Lokonga con sus excompañeros en el Sevilla FC

Los cedidos de esta temporada le han salido rana al Sevilla Fútbol Club. Ni Albert Sambi Lokonga ni Saúl Ñíguez han rendido como se esperaba de ellos, dejando cogido con pinzas un centro del campo al que le hacían falta jugadores de calidad. Ahora, finalizado el curso y siendo oficial que ninguno de los dos continuará en el combinado hispalense, ha sido una sorpresa verlos a ambos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios el día en el que comenzaban los reconocimientos médicos.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, los dos futbolistas han acudido a las instalaciones de la Carretera de Utrera para despedirse de sus excompañeros. La pretemporada comenzará de forma oficial para los pupilos de Matías Almeyda el domingo con un entrenamiento a las 08:45 de la mañana, siendo esta la primera toma de contacto de la plantilla sevillista con su flamante entrenador, que será presentado el próximo martes a las 12:00.

Las fotos del pobrísimo paso de Saúl Ñíguez por el Sevilla

Capitán pese a todo

El paso de Saúl Ñíguez por el Sevilla Fútbol Club no puedes considerarse como positivo. Pese a tener una opción de alargar su cesión por un año más, el conjunto hispalense ha decidido que el futbolista ilicitano no continúe defendiendo la elástica blanquirroja esta temporada. Su estancia en Nervión no comenzó de la mejor manera, pues se perdió el primer partido de liga al arrastrar una sanción con el Atlético de Madrid que le impidió jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Tras disputar el partido completo contra el Villarreal, fue expulsado ante el Mallorca casi al término del encuentro, por lo que no pudo estar en el choque del Girona.

Pese a no ir convocado contra el Getafe, regresó a la titularidad en Mendizorroza, luciendo incluso el brazalete de capitán por primera vez en el curso. Unas molestias en la cadera lo tuvieron apartado de los terrenos de juego entre finales de septiembre y principios de noviembre, regresando paulatinamente hasta volver al once inicial. Desde el partido contra el Athletic de Bilbao, su participación cayó en picado, cerrando el curso con una lesión de rodilla que le impidió jugar los dos últimos choques de la temporada.

Lokonga toca el balón en un rondo previo al entrenamiento. / Juan Carlos Muñoz

Calidad de cristal

Por su parte, Albert Sambi Lokonga ha demostrado tener un potencial increíble que se ve muy mermado debido a las lesiones. El belga se lesionó en pretemporada para volver frente a Mallorca y Girona. Distintas molestias musculares le han impedido rendir con regularidad, estando ausente dos semanas en septiembre, desde principios de febrero hasta comienzos de marzo, entre abril y mayo y en la última jornada ante el Villarreal. Sin duda, una incorporación que, de haber salido bien, hubiera aportado mucho al centro del campo sevillista.