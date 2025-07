Buenas noticias de Kelechi Iheanacho para el Sevilla FC

Sin duda, el fichaje de Kelechi Iheanacho por el Sevilla Fútbol Club es una de las decisiones más criticadas a Víctor Orta por parte de la hinchada hispalense. El nigeriano, que aterrizó en la capital hispalense el pasado verano, no rindió como se esperaba de él y terminó saliendo cedido rumbo al Middlesbrough, equipo donde únicamente anotó un gol y que no terminó pagando la cláusula de compra que los blanquirrojos habían incluido en la negociación. Tras su nefasta vuelta a Inglaterra, el ariete se marchó convocado con su selección antes de regresar a la capital andaluza en un verano donde todo hace indicar que podría volver a salir.

La sorpresa saltó cuando el delantero, que no había hecho acto de presencia junto a sus compañeros el pasado domingo por la mañana en el primer entrenamiento de Matías Almeyda al frente del combinado nervionense, aparecía en la charla del argentino que se compartió en los medios oficiales del club. Sin aparecer siquiera en las imágenes de los reconocimientos médicos, el ex del Leicester City se encontraba en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, aunque aún no se le ha visto de forma pública junto a sus compañeros.

Kelechi Iheanacho, en el entrenamiento de ayer. / José Ángel García

Problemas y soluciones

Según la información ofrecida por el Sevilla Fútbol Club, Kelechi Iheanacho sufría una indigestión que le obligaba a estar al margen del grupo. Sin noticias del delantero desde hace semanas, las sospechas sobre su estado de forma han ido creciendo con el paso de los días y su ausencia en las sesiones que Almeyda desde que comenzara su andadura como técnico sevillista. Distino es el caso de Akor Adams, Joan Jordán y Tanguy Nianzou, quienes han entrenado en solitario durante los primeros días y fueron descartados para el choque ante el Birmingham City para evitar problemas mayores.

La noticia ha saltado en la mañana de este lunes, cuando el nigeriano ha compartido a través de su cuenta de Instagram un vídeo corriendo en el gimnasio, dando a entender que ya se encuentra recuperado de su dolencia y puede reincorporarse a las órdenes de Matías Almeyda. Como detalle, cabe destacar que el futbolista aparece ataviado con la ropa de entrenamiento del conjunto hispalense, aunque aún es pronto para afirmar si su futuro se encuentra en Nervión, pues su nuevo entrenador será el que tenga la última palabra acerca de su permanencia en la capital andaluza.

Kelechi Iheanacho comparte en su cuenta de Instagram un vídeo entrenando en solitario / Instagram

La afición del Sevilla Fútbol Club ya dejó claro la pasada campaña que el ariete nigeriano no es santo de su devoción, aunque la incógnita sobre quiénes serán los encargados de formar la plantilla del combinado blanquirrojo revolotea sobre el Ramón Sánchez-Pizjuán mientras Antonio Cordón trata de hacer una plantilla lo más acorde posible a lo que plantea el flamante entrenador del conjunto nervionense.