Caparrós: “Se nos llena la boca para decir que somos sevillistas”

El sevillismo quiere la tranquilidad en este final de campeonato tan convulso en el club y el duelo ante el Leganés de este domingo se antoja fundamental. Joaquín Caparrós desea con todas sus fuerzas sumar su primera victoria en su cuarta etapa como entrenador del equipo, para lo que ha apelado este viernes en su rueda de prensa al sevillimo sin dobleces, a olvidar todas las tensiones y apoyar de verdad al equipo.

“Al sevillismo le he dicho ya todo. El escudo y la camiseta, por encima de todo. No hay otra historia, no hay otra historia. Y el que diga otra historia, pues… nos engaña”, ha enfatizado el entrenador utrerano en el final de su rueda de prensa.

El veterano técnico se basado su mensaje en esa idea, repetida varias veces, y en la tarea de convencer a los jugadores de que tienen que sacar lo mejor de sí.

“Ha sido una buena semana, hemos utizado todo tipo de herramientas, están todos muy metidos, pero en el fútbol no vale nada más que ganar. Pero la predisposición de los futbolistas es grande. Que venga Jesusito (Jesús Navas) con nosotros es una alegría. Con su sola presencia suma. Los que estamos dentro tenemos que darlo todo y hay que demostrarlo, que hagamos gestos, que nos duele nuestro club y que dejemos todo lo que tenemos que dejar para pensar sólo en el equipo”, ha insistido el utrerano.

Joaquín Caparrós, en la sala de prensa. / P. S.

“Muchas veces se nos llena la boca de decir que somos sevillistas. Pero cuando hace falta hay que demostrarlo. El sevillismo tiene que abrazar a sus futbolistas. Despues vendrá lo que tenga que venir. Hay que ser sevillistas al cien por cien, no a la carta”, volvía a incidir.

Su responsabilidad. “Cuando acepto ser entrenador del Sevilla demuestro que mi sevillismo. Hay que demostrarlo. El sentido de la responsablidad lo he tenido siempre. El partido más importante es éste. Es una realidad. Hay tres puntos en juego y después pasará lo que tenga que pasar”.

La tensión en el equipo. “Todos los sevillistas van a estar con ellos y tienen que transmitr las ganas de agradar. Llevamos muchas jornadas sin darles una alegria. Hablar con los futbolistas es un entreamiento espectacular. No sólo hablas de futbol. A los futbolistas una situación no buena siempre les puede afectar. Pero hemos traajado en confianza y en reforzar los puntos fuertes. Hemos trabajado por líneas y queremos potencar que somos un equipo”.

Ansiedad. “El aspecto anímico lo estamos reforzando. No hay equipo diez. Todos los equipos tiene sus puntos fuertes y débiles, y este equipo tiene cosas muy buenas y hemos hecho hincapié en ellas. Sobre todo que confíen en ellos. No podemos pedir confianza si nosotros no confiamos en lo que estamos haciendo”.

La cautelar a Lukébakio. “Me confirmó lo que dije, que no era expulsión. Ha hecho un buen trabajo. El ha estado un poco expectante y ha entrenado muy bien. Lo que le he dicho es que es muy buen futbolista y que lo necesitamos, el Sevilla y los compañeros. Él es consciente y esperemos que más pronto que tarde se vea otra vez el Dodi que conocemos”

Suso. “He hablado mucho con Suso e igual que he pedido los registros de todos, también los de él y son muy buenos, exactamente igual que el resto. Si no ha jugado ha sido cuestion de otro entrenador”

Su orgullo, los campeones que ha formado. “Los he visto crecer y he disfrutado. No he sido de grandes títulos, que te dan prestigio y dinero. Hay una cosa que supera eso, que es verlos crecer, los he visto con mocos… Sergio Ramos, Jesús Navas, Javi Martínez, Iker Muniain…“.