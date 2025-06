Carlos Álvarez destaca su cariño por el Sevilla, pero evita hablar de volver

Carlos Álvarez, jugador formado en la cantera del Sevilla que acaba de ascender a Primera División con el Levante, habló sobre el cariño que le tiene al club de Nervión, de donde salió a coste cero en una nefasta gestión de Víctor Orta.

“Le guardo cariño por haberme formado desde los 6 años hasta los 20, tengo muy buenos amigos allí y quiero que les vaya lo mejor posible. Trato de centrarme un poco más en mi equipo y mi club. Siempre querré lo mejor para el Sevilla. ¿Volver? Nunca digas nunca. La verdad es que siempre he sido muy feliz allí, todo el mundo me ha querido mucho, he sentido el cariño de la afición, pero ahora mismo no es momento de hablar de esto, sino de disfrutar con el Levante del ascenso, de ser conscientes de lo que hemos conseguido”, dijo el de Sanlúcar la Mayor en una entrevista para PTV.

Carlos Álvarez ha sido la estrella del ascenso y se habla de una posible venta que puede dejar en el Sevilla el 40% del valor del traspaso, aunque sólo si se lleva a cabo en 2025. Si pasa esta fecha el porcentaje a ingresar es menor para los nervionenses.

El mediapunta, eso sí, espera que el Sevilla de Almeyda sí cuente con los canteranos: "Por todos los compañeros que he tenido en cantera ojalá que todos tengan la oportunidad de demostrar en el primer equipo del nivel que tienen".

El ascenso ha elevado su precio de 15 a 25 millones. "Es el premio a mucho trabajo que hay detrás, a muchos momentos duros que hemos vivido tanto mi familia como yo. A ese pensamiento de mi abuelo que no lo ha podido ver y seguro que desde allí arriba lo ha visto. Mi familia quiere que sea la persona que he sido siempre y que mantenga los valores que me han inculcado desde pequeño. Jugando en cualquier categoría o sin jugar incluso seré la misma persona siempre", añadía.