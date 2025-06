Rafa Mir vuelve a Sevilla para hacer valer lo que es suyo, su contrato

Rafa Mir protagonizó este martes una imagen inesperada al presentarse en la ciudad deportiva del Sevilla para trabajar en sus instalaciones de cara al comienzo de la pretemporada. El delantero murciano tiene contrato en vigor hasta 2027 y –como es normal– quiere hacer valer su condición de futbolista de la plantilla del Sevilla.

Acabada su cesión en el Valencia, ahora mismo es una incógnita qué será de su futuro. Rafa Mir tiene un contrato de los más altos, por encima de la media, y la necesidad del Sevilla es rebajar el límite salarial.

El cartagenero fracasó estrepitosamente en su deseo de triunfar en su regreso al Valencia, en cuyo filial destacó para llamar la atención de la Premier League, y en Mestalla no hicieron efectiva la opción de compra por 5 millones de euros que se incluyó en su contrato de cesión. Reclamado por Rubén Baraja, lo primero que lo apartó del equipo fue la acusación de agresión sexual de que due objeto junto a un amigo, que lo tuvo apartado un tiempo de los entrenamientos. Luego una lesión y por último la llegada de Carlos Corberán, que no contó con él. Todo hizo que Rafa Mir acabara la temporada con 22 partidos jugados y 2 goles (uno en la Copa y otro en la Liga ante el Betis en la última jornada), pero apenas 700 minutos.

El subcampeón olímpico en Tokio sólo rindió en su primer año en el Sevilla con Lopetegui, en el que acabó como máximo goleador de la plantilla con 13 tantos aprovechando la peor temporada de En-Nesyri.

Un jugador aprovechable visto el nivel que tiene la delantera del Sevilla, pero de una psicología un tanto especial que no encontró quizá la atención que necesitaba. Este martes subió algunas imágenes en el gimnasio de la ciudad deportiva con una clara intención: ponerse a todo para convencer a Almeyda en pretemporada.

Lo llamativo es que el Sevilla no publique nada en sus redes sociales siendo un jugador de su plantilla, entrenando en sus instalaciones y luciendo la nueva camiseta Adidas. No hay que olvidar, no obstante, que las relaciones se enturbiaron mucho en los finales de mercado cuando el jugador quiso salir rumbo a Valencia, con acusaciones cruzadas con el ya ex director deportivo, Víctor Orta. El futbolista aseguró que desde el Sevilla se mintió sobre las negociaciones.