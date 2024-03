El cruce de declaraciones entre Del Nido padre e hijo con su edad: "Primero se podría aprender mi fecha de nacimiento"

El Sevilla celebró el 18 de marzo, previo al Día del Padre, una nueva Junta General Extraordinaria. Fue la primera que presidió, oficialmente, José María del Nido Carrasco, quien se enfrentó constantemente con su padre, Del Nido Benavente. El cruce de declaraciones fue intenso y tuvo su culmen en los canutazos de ambos tras el final del acto.

Entre todas ellas, se quedó una anécdota, entre cómica y frívola, entre padre e hijo... referente a la edad del segundo -puede ver el vídeo en la cabecera de esta noticia-.

Una anécdota entre decenas de dardos envenenados

La tarde, como era de esperar, no fue tranquila en las entrañas del Sevilla. Dos bandos, representados por padre e hijo, y con mucho 'trapo sucio' que tirar. Así fue la primera Junta General Extraordinaria de José María del Nido Carrasco como presidente de la entidad hispalense.

Comenzaron fuerte los turnos de preguntas, con su hermano, Miguel Ángel Del Nido, asegurándole que "Carrasco sí, pero Del Nido no", en referencia al apellido de su padre. Por su parte, el expresidente del Sevilla también cargó duramente. Cada punto del día era una clara confrontación entre la mesa del Consejo y la de la gran oposición -mesa, la cual, también fue motivo de enfrentamiento, ya que la suya fue una silla de espaldas-.

Después de algo más de tres horas y media de Junta General Extraordinaria, en la que prácticamente ningún punto cambió nada, todo explotó en los canutazos de uno y otro.

José María del Nido Benavente, respaldado por el resto de sus hijos y Enrique de la Cerda Cisneros, habló el primero ante los medios de comunicación. Lo hizo fuera del Salón de Convenciones, aspecto nada baladí, y en una de las cuestiones fue, obviamente, preguntado acerca de su relación con su hijo.

En la previa del Día del Padre, se volvió a enfrentar con el mayor de sus descendientes en una Junta caliente y tensa. Aseguró haber pasado un momento muy complicado: "Lo paso mal. No, mentira, muy mal. Fatal. Yo tengo seis hijos. Imagínese usted cómo llevo yo el tema. Yo soy padre desde que tengo 20 años, de éste (Del Nido Carrasco) precisamente, así que... llevo 46 años de padre, que es lo que tiene el niño".

Esta declaración fue, precisamente, una de las cuales atacó duramente su hijo, José María del Nido Carrasco. El presidente del Sevilla habló después de su padre, aunque, eso sí, dentro del Salón de Convenciones -aspecto, al igual que el del expresidente, nada baladí-.

Al ser cuestionado por lo que dijo su padre, fue tajante: "Bueno, si ha dicho mi padre que hace 46 años se ha equivocado, porque yo tengo 45. Primero se podría aprender mi fecha de nacimiento". "Yo ya lo he dicho no es agradable para mí tener que enfrentarme con mi padre, pero lo que yo no puedo es echarme a un lado y permitir que los americanos y José María del Nido Benavente le hagan daño al Sevilla y hagan cosas que no está bien. A partir de ahí, a mí me encantaría reconciliarme con mi padre. Le he tendido la mano cincuenta veces. Lo dije el día de mi presentación. A mí me gustaría aglutinar la mayor unión posible, pero para eso mi padre tiene que salir de las garras de los americanos y volver al seno de los sevillistas, donde ha estado siempre. Habrá que preguntarle a él por qué, si lo pasa tan mal, no se acerca a mí o a los sevillistas", continuó.

Un enfrentamiento constante, con una entidad, el Sevilla, entre medio de ambos. La primera Junta con José María del Nido Carrasco como presidente... y la antesala de, seguro, futuros enfrentamientos.