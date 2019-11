Julen Lopetegui está pendiente de la evolución de los tres lesionados de la plantilla: Carriço, Sergi Gómez y Escudero. También de Banega, que se retiró con molestias en el tobillo al final del encuentro ante el Atlético, aunque la dolencia del argentino no parece revestir importancia y su cambio fue más bien por precaución. Y en menor medida, de Reguilón, quien llegó muy justo a la cita con el Atlético al estar tocado.

En teoría, dado que el alcance de sus lesiones no fue grave, Carriço y Escudero deberían unirse al grupo en el primer entrenamiento de la semana, este lunes. El portugués se ha perdido los partidos ante Levante, Dudelange, Getafe, Valencia y Atlético por un esguince en la articulación de Lisfranc. El vallisoletano se lesionó en Mestalla, donde sufrió un traumatismo craneoencefálico leve. Habrá que esperar tras la jornada de descanso de este domingo para comprobar su evolución.

Es semana de derbi, pero antes el Sevilla tiene que disputar un partido de la fase de grupos de la Europa League en el que debe certificar su clasificación matemática para los dieciseisavos de final. El jueves, Julen Lopetegui afrontará un encuentro a domicilio, en Luxemburgo ante el Dudelange (18:55). Y hará rotaciones de nuevo, como viene haciendo en Europa.

Para esas rotaciones querrá contar con el máximo de efectivos posible. Reguilón, por ejemplo, jugó tocado ante el Atlético. "Llegaba muy justo y he corrido hasta lo que me han dado las piernas. El sistema me hacía correr mucho y he hecho todo lo que he podido", dijo el lateral madrileño tras el encuentro. Por ello, Lopetegui espera poder incluir ya en la expedición para el viaje a Luxemburgo a alguno de estos futbolistas tocados. Es posible que Carriço y Escudero formen parte de la misma.

Sergi Gómez, que ya ha tocado balón, tiene una lesión de hombro y puede que su evolución sea algo más lenta.

En la vuelta a los entrenamientos en el día de hoy se podrá saber el estado de los futbolistas y si se unen al grupo. Será el momento de ir despejando dudas ante el reparto de esfuerzos de esta otra semana clave antes del parón de noviembre.