Acuña: "Más allá de que sea un derbi, todos los goles tienen un sabor lindo"

El autor del primer gol del Sevilla, Marcos Acuña, dio su opinión sobre el partido disputado en el Benito Villamarín, en el que el equipo de Lopetegui fue muy superior a su adversario. El argentino celebraba la victoria por la alegría que se llevaron los aficionados nervionenses y sentía una gran felicidad por el gol anotado, un espectacular zurdazo que sorprendió a Claudio Bravo.

“Todos los goles tienen un sabor lindo, más allá de que sea en los derbis, en clásicos o lo que sea. Creo que marcar un gol y terminar como terminamos te da una satisfacción muy hermosa”, explicaba el lateral, que relataba seguidamente cómo cazó ese balón que convirtió en el 0-1 sin pensárselo dos veces: “No, no, me quedó justo ahí. Lucas me vio bien y estaba libre. Le pegué como venía”.

Acuña destacó la gran posesión de balón que tuvo el Sevilla en derbi. “Veníamos a lo nuestro, sabíamos cómo jugaba el rival e hicimos nuestro juego y la verdad que nos llevamos la victoria”, recordaba el internacional albiceleste, que también se ponía en el lugar de los béticos sufriendo con uno menos. “Es difícil jugar con uno menos y más cuando un equipo te juega. Estamos muy contentos por todo el equipo, por todo el grupo porque es a lo que vinimos”.

Por último, la celebración, una tanto especial. “Obviamente es distinto porque es un derbi, pero no dejan de ser tres puntos para estar arriba”.