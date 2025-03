La discusión televisiva del ex sevillista Jelicic y Gattuso en Croacia y... en español

Josko Jelicic y Gennaro Gattuso protagonizaron este fin de semana un agarrón importante en directo en la televisión croata. Fue al término del partido entre el Rijeka y el Hajduk Split, a la sazón el equipo que ahora dirige el ex milanista y ex entrenador del Valencia en la primera vuelta de la temporada 2022-23. Jelicic, ex jugador que militó en el Sevilla entre enero de 1996 y junio de 1997, es comentarista de Super Sport, un programa de deportes de la cadena Max Sport. Y ahí se enredaron en una fuerte discusión.

Gattuso ganó la Champions con el Milan en 2003 y 2007, y también la Supercopa de Europa al Sevilla en aquella emocionantísima final de 2007 que fue un luctuoso homenaje al recién fallecido Antonio Puerta. Y se proclamó campeón del Mundial que ganó Italia en 2006.

Jelicic tiene una decena de títulos nacionales con dos de los equipos croatas en los que jugó, precisamente el Hajduk Split (tres títulos) y también el Dinamo de Zagreb (siete títulos). En el Sevilla apenas jugó 22 partidos en la segunda mitad de la temporada 95-96 y la malhadada 96-97. Marcó cuatro goles y su mejor legado fue una canción que se popularizó entre la hinchada sevillista con su nombre y el soniquete de la canción Brown girl in the ring, de Boney M.

El italiano llega muy caliente al estudio por la derrota por 3-0 del Hajduk Split. Y le reprocha a Jelicic sus comentarios hirientes. Curiosamente, la discusión se desarrolla casi íntegramente en castellano, pese a que uno es croata y el otro italiano.

Gattuso empieza negándole el saludo cuando accede al estudio de locución. Le esquiva la mano tendida por Jelicic y se la da al otro presentador. Y empieza hablándole en inglés: "You speak too much" (tú hablas demasiado). "Tienes que respetar a la gente. Porque tú has jugado al fútbol, ¿entiendes? Y conoces muy bien la situación. Y tú hablas muy mal", le dice en inglés.

"You speak very bad", continúa Gattuso. Y ahí es cuando Jelicic le contesta ya en castellano, idioma en el que ambos se expresan con más naturalidad y más expresividad ya en caliente por su paso por el fútbol español: "Y tú juegas muy mal", le replica el croata.

-Juegas muy mal -dice el croata.

-Tú tienes que portar respeto por las personas -contesta Gattuso, que levanta la mano a la altura de la cara del presentador.

-No con la mano. Con la mano, no -le corrije Jelicic.

-Yo estoy hablando. Y este es mi estilo, este es mi estilo -le dice Gattuso.

-No estilo. Hay que tener respeto para mí -replica Jelicic.

-Y tú tienes que mostrar respeto para mí -se calienta Gattuso-. Tú hablas solo cuando estás en el estudio. Habla aquí, habla aquí (a la cara, se entiende). Habla aquí de fútbol...

-Vamos a hablar, vamos a hablar -le vuelve a replicar Jelicic.

-Habla cara a cara. ¿Ok? No quiero hablar contigo. Esta es la última vez, si tú estás aquí no hablo más con la televisión. Porque eres una mala persona, una mala persona -le espeta Gattuso.

-Eres extranjero y tienes que respetar a las personas aquí -le contesta Jelicic.

-¿Qué has ganado tú en la vida? -le bordea ya Gattuso-. Cuando tú hablas... parece que has ganado todo en el mundo. Tú no tienes respeto.

-Viniste de Italia y hay que respetar aquí -le vuelve a replicar Jelicic.

-I don't speak with you, ok? -zanja de nuevo en inglés Gattuso.

A partir de ahí, Jelicic suelta el micrófono y se muestra muy incómodo mientras Gattuso atiende a las preguntas en inglés de la presentadora que lo llevó al estudio en principio.