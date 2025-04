El dudoso mensaje que da el Sevilla jugando tan replegado

Un equipo acomplejado dejando a su rival tocar y avanzar sin presionar ni siquiera en campo propio, que encima recibió un rejón con la expulsión de Lukébakio. El Sevilla, pese a que pudo empatar al final en tres saques de esquina, lo puso fácil en su visita a El Sadar, donde Joaquín Caparrós planteó un duelo sin querer ir de verdad a por el Osasuna, marcando una primera línea con dos puntas sólo fijando, sin presionar, por detrás de la línea divisoria de ambos terrenos de juego.

El utrerano llevó además a un equipo muy limitado en calidad a vivir a corriente del rival, con apuestas arriesgadas como limpiar a Isaac y apostar por dos jugadores fuera de sitio (Lukébakio y Sow) y darle una responsabilidad excesiva a chicos del filial. El día de su debut lo hizo con Ramón Martínez y ayer con Hormigo, apareciendo ambos en las jugadas previas a dos goles que han canstigado al equipo y que lo empujan al borde de la caída. El central con un mal despeje que acabó en el saque de banda mal defendido del gol del Alavés. Y el lateral al no estar metido en el partido cien por cien y recibir un balón mal perfilado que acaba perdiendo y que termina en la falta de Saúl. Fallos en cadena, está claro, que al final cuestan muy caros.

Defensa

Increíblemente el Sevilla salió muy replegado, con con dobles laterales en las dos bandas y un 4-4-2 sin presión y metido en bloque muy bajo en campo propio. Hablar de primera línea de presión... No había ni primera ni segunda. Lukébakio, el más adelantado, basculaba y fijaba por detrás de la línea del centro del campo y el resto trataba de cerrar líneas. Un equipo hundido en un plan ultradefensivo de los que no se llevan. Y esa estrategia fue superada sobre todo cuando el Osasuna se mantuvo con defensa de tres y cinco centrocampistas. Después, cuando el Sevilla sólo tenía a un hombre arriba por la roja a Lukébakio, pasó a defensa de cuatro y ya los locales no tenían tanta superioridad numérica en esa zona. El Sevilla lo compensaba con un 4-4-1.

Ataque

La salida directa y el golpeo en largo era una opción muy discutible. Ni Lukébakio ni Sow son jugadores con físico y condiciones para el duelo aéreo y tampoco había un plan para ocupar la zona de la caída. Así, era imposible ganar la segunda jugada. Sí hubo posesión, pero en zona intrascendente. Después, tras el gol local, la expulsión de Lukébakio y la de Ibáñez abortada por el VAR, ya apenas se jugó y eso beneficiaba al que equipo que iba por delante. Sólo algunos pases al hueco de Agoumé se salieron de ese aburrido guión.

Con la salida de Suso y quizá la relajación del rival el Sevilla se animó al final. El gaditano activó y el equipo empujó hasta forzar córners que pudieron dar rédito.

Virtudes

La reacción y el empuje final.

Talón de Aquiles

El mensaje que da tan hundido y sin la intención de meter ritmo al partido mientras el rival dejaba correr el crono.