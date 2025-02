La estrella de la NBA que 'vende' una camiseta inspirada en el Sevilla

La marca Sevilla Fútbol Club se ha expandido durante las últimas tres décadas por todo el mundo. Gracias a los éxitos deportivos del equipo en el panorama nacional y, sobre todo, en el internacional, debido a los triunfos europeos, el club se ha dado a conocer más allá de las fronteras españolas. También sumado al crecimiento en sí de fútbol y de LaLiga en todos los continentes, que es cada vez más seguida en mercado comerciales que antes eran impensables. Ya es raro cuando el Sevilla no va a hacer pretemporada o algunos encuentros amistosos a distintos países donde LaLiga no era tan seguida hace unos años. Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur o Tanzania han sido varios de los últimos distintos durante los últimos años del Sevilla que han sido parte de la expansión de la marca. Además de acuerdos comerciales con otros países como Malasia, Arabia Saudí, India o China.

Jimmy Butler y la camiseta inspirada en el Sevilla

Ese crecimiento internacional desemboca en cosas como en lo que ha ocurrido con una estrella de la NBA. En las últimas horas se ha viralizado, gracias a las redes sociales, como Jimmy Butler jugador de baloncesto estadounidense de Golden State Warriors, uno de los equipos más importantes del país, y campeón olímpico en Río 2016 con la selección masculina, se ha inspirado en el escudo del Sevilla para una colección de su marca de ropa. El jugador de Houston ha publicado a través de su cuenta de Instagram unas fotos donde posaba con una camiseta negra de su marca Bigface, la cual simula equipaciones de fútbol al estilo vintage. La gran sorpresa ha llegado cuando los aficionados del Sevilla se han percatado de que Jimmy Butler se ha fotografiado con esta camiseta en su cuenta de más de 10 millones de seguidores. El club hispalense, en esta red social, cuenta con 3,6. Es decir, alrededor del triple.

Jimmy Butler posa con la camiseta de 'Bigface' inspirada en el Sevilla. / instagram

Los detalles de la 'camiseta de Sevilla'

La camiseta, valorada en casi 195 dólares americanos (186 euros), porta un escudo que, evidentemente, está inspirado en el del Sevilla. Aunque no es exactamente igual. Al no tener los derechos, no puede vender el logo de la misma forma. No obstante, sí que ha respetado los colores, la forma del emblema nervionense e incluso la distribución de los símbolos. Arriba a la derecha, donde debería ir las iniciales del club hispalense, SFC, ha ubicado en su lugar BF FC, las iniciales de Bigface Fútbol Club. Arriba a la izquierda se ilustra con un león que recuerda más al del Aston Villa o el Chelsea en el lugar donde deberían ir San Fernando, San Isidoro y San Leandro. Y finalmente abajo, donde se encuentra el balón de cuero, ha ubicado un escudo con el logo de Bigface con una corona real y respaldado por una corona de laurel.

Jimmy Butler, junto a socias de su empresa de 'Bigface'. / instagram

En ningún lugar de la página Jimmy Butler, o su marca, hacen referencia alguna a Sevilla o la ciudad andaluza, pero sí que la inspiración es evidente. El club de Nervión no se ha pronunciado, ni parece que lo vaya a hacer, quedando así como anécdota como uno de los mejores jugadores de la NBA de los últimos años, a través de su línea de ropa, se ha vinculado, de alguna forma, al Sevilla.