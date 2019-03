José Castro: "El viernes estaremos en el sorteo"

José Castro, presidente del Sevilla, se ha mostrado este mediodía convencido de que el equipo de Pablo Machín ganará este jueves en Praga y pasará la eliminatoria de octavos ante el Slavia, que sacó un inquietante resultado de 2-2 en el partido de ida. El máximo dirigente ha atendido a los medios de comunicación a la llegada de la expedición sevillista a la capital checa, donde ha hablado de la mala racha de resultados del equipo y también de la explosión goleadora de Ben Yedder, del que ha dicho que tiene dos años más de contrato con el Sevilla.

“Sin duda tenemos que estar ilusionados y es verdad que el resultado que traemos no es bueno, pero si hay un equipo capaz de hacer una hombrada en esta Europa League en la que mientras no haya un equipo capaz de hacer lo que hemos hecho nosotros somos el rey, pues tenemos que intentar ganar y pasar a cuartos. Estoy convencido de que el viernes estaremos en el sorteo”, ha comentado un Castro que no esconde el mal momento del equipo hasta la visita de la Real Sociedad el pasado domingo: “La realidad es que los resultados no han sido buenos, pero es verdad que han sido en la Liga. Recuerdo que ante un potente equipo italiano como la Lazio, ganamos fuera y jugamos bastante bien”.

El 5-2 a la Real. “El domingo era uno de esos días que había que ganar y ganamos. Con el entrenador, con los jugadores y con la afición animando sin dudas. Y con algo importante que otras veces no ocurre, que es el acierto, que en otros partidos ha sido esquivo”-

Pablo Machín. “Bien, bien, lo veo bien, con ganas de seguir haciendo historia. Recuerdo que hoy mismo, tal día como hoy, ganamos en Mánchester y por qué no vamos a ganar aquí. El equipo trae una ilusión enorme y creo que la dinámica de malos resultados ya se ha acabado y sólo pensar en una línea ascendente de victorias”.

Refrendar la mejoría en Praga. “¿Quién puede discutir que nuestra plantilla no atesora mucha calidad? Nadie. Es verdad que llevamos una mala racha, pero este mismo entrenador y estos mismos jugadores han hecho una primera parte de la Liga muy buena”.

¿A qué achaca el bajón? “En el fútbol ocurren muchas cosas. Evidentemente, ha sido una racha negativa de resultados más que de juego, aunquen es veradd que ha habido partidos, como ante el Celta, en que estuvimos, no mal, sino rematadamente mal. Pero también es verdad que el de Huesca por ejemplo es de los partidos que de cada 10 ganas 9 y ése no lo ganamos”.

Revisar el contrato de Ben Yedder. “En el Sevilla siempre trabajamos para y por la plantilla y no es una excepción Ben Yedder. Pero usted bien lo ha dicgho, es un jugador que todavía le quedan dos temporadas de contrato”.

Renovación de Sarabia. “Él mismo lo dijo el otro día, ahora mismo estamos en una vorágine de resultados y lo más importante de todo es el equipo. Los temas individuavles hay que dejarlos. Ahora lo más importante es el equipo, ganar, seguir y estar el viernes en el sorteo”.

La Europa League. “Es nuestra competicion fetiche, en la que el equipo muchas veces se transforma. A nadie se le pasa por la cabeza que no hagamos un buen partido. Ya fuimos mejores en el Sánchez Pizjuán, no tuvimos acierto y tampoco hubo suerte en los goles del contrario”.