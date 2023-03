Las expectativas de Rafa Mir: "Todos los cambios traen mucha ilusión"

Generalmente cuando hay un cambio de entrenador los jugadores que más expectativas tienen ante el relevo son los que no juegan. Rafa Mir estaba pasando por una mala racha con Jorge Sampaoli y el aterrizaje de José Luis Mendilibar en Nervión ha creado ilusión en el delantero murciano, quien tiene esperanzas de que su situación cambio con el nuevo entrenador.

“Todos los cambios traen muchos cambios e ilusión, estamos todos con muchas ganas y yo, especialmente, el primero. Estoy con ganas de que vuelva la competición para ver cómo avanza todo”, ha asegurado el máximo goleador del Sevilla la temporada pasada con 13 tantos.

“Todos conocemos a Mendilibar, lleva muchos años en la élite, tiene un juego muy marcado. Y sobre el papel puede venirme muy bien, pero hay que trabajar, esperar la oportunidad como he hecho este tiempo y cuando te la den, intentar hacerlo lo mejor posible”, añade el murciano en una entrevista en Post United, una publicación británica, con vistas al duelo que el Sevilla tiene en abril ante el Manchester United en la Europa League.

Rafa Mir no deja escapar la ocasión para criticar a Sampaoli, quien lo utilizó en una posición que claramente no es la suya, la de extremo, tanto por la derecha como por la izquierda.

"Iremos viendo lo que expone el míster. Esta temporada está siendo complicada para mí. Personalmente no he tenido los minutos que me gustaría y he jugado en una posición poco reconocible, pero intentando dar siempre lo mejor de mí. Como se puede ver, las cosas no salen como queremos, pero queda mucho por delante. Con la llegada de Mendilibar estoy con mucha ilusión y muchas ganas", agregó el ex jugador del Huesca, que no duda en atacar a Sampaoli: “Lo primero que tiene que pasar es que me pongan, porque con el otro no jugaba mucho y así, era difícil meter gol”.