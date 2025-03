El foco en Gudelj y en la medular

Se acerca la hora de la verdad y Xavier García Pimienta esconde sus cartas con la mejor excusa en estos casos, las bajas y la necesidad de mover el once. Hacia dónde se dirigirá el técnico barcelonés en su estrategia futbolística no se sabe. O mejor dicho, sólo lo sabe él, si bien necesita conocer de primera mano algo de una impotrancia capital cada vez que hay diáspora de internacionales (hasta once en este caso), cómo llegan físicamente y en qué grado de desgaste pueden acusar ese sobreesfuerzo ese ramillete de futbolistas que suele coincidir, como es lógico, con lo más granado de la plantilla.

En ese sentido, con las bajas de Lucien Agoumé y Djibril Sow seguras por sanción federativa, adquiere una trascendencia clave el estado de Nemanja Gudelj. El serbio, junto con los belgas Lukébakio e Idumbo, debe estar ya hoy en la sesión de trabajo y el cuerpo médico evaluará su estado tras sentir molestias en los dos partidos ante Austria. El balcánico es un hombre sobre el que están puestas todas las miradas por su capacidad de liderazgo en este Sevilla tan huérfano de iconos. Es capitán, es respetado en el vestuario y sabe lo que es marcar en el Benito Villamarín. Pero sobre todas las cosas es uno de los pocos centrocampistas con los que García Pimienta puede cubrir las bajas en la medular.

Si Gudelj está apto –y a buen seguro el balcánico no escatimará un paso adelante–, es un fijo en una zona del campo en la que la planificación claramente se quedó corta. En calidad y puede que en cantidad también. Saúl Ñíguez y Sambi Lokonga, que han entrenado en Sevilla a diferencia de los internacionales, son opciones que cobran sentido también, aunque es una incógnita las intenciones de García Pimienta, que también puede apelar al gran recorrido que puede aportar el canterano Juanlu y su facilidad para irrumpir desde segunda línea y aprovechar su fuerza y su llegada a posiciones de ataque. Tras ser titular en el primer partido de la selección española sub 21 frente a República Checa, el de Montequinto no partió en el once de salida que eligió ayer Santi Denia para un amistoso ante Alemania en tierras germanas.

Gudelj, Saúl, Lokonga, Isaac, Lukebakio, Ejuke, Juanlu, Vargas y Adams se disputan 6 puestos

García Pimienta empezará a recibir internacionales a partir de hoy miércoles. En total han sido once los jugadores que se han marchado con sus respectivas selecciones. Los mencionados Lukébakio e Idumbo con Béligica y Gudelj con Serbia, además de los suizos Sow y Rubén Vargas, el noruego Nyland y los sub 21 Carmona, Juanlu e Isaac, amén del francés Agoumé, también con la sub 21 gala. Se podría incluir al portorriqueño Antonetti, si bien es un jugador del Sevilla Atlético, aunque ha debutado ya con el primer equipo de la mano de García Pimienta.

Más dudas en el ataque

Pero no es la única carta bajo la manga que se guarda el preparador del equipo sevillista. Dos incógnitas en ataque tienen un claro sabor nigeriano, pues Akor Adams puede acompañar a Ejuke en el once por primera vez desde su llegada siempre también contando con que el extremo se mantenga en el mismo, ya que su rendimiento ante el Athletic no fue igual de bueno que en el Reale Arena.

El potente delantero fichado del Montpellier a cambio de 5,5 millones de euros se ha quedado en Sevilla a petición del club a la Federación Nigeriana de Fútbol. Sus condiciones físicas y futbolísticas podrían ser más favorables para este partido si el entrenador busca un ataque más directo y apela a la segunda jugada e incluso a la salida al contraataque por su potencia en carrera. Lo difícil es pensar que García Pimienta se decida a quitar a Isaac por el trabajo de desgaste y presión que realiza el lebrijano, de quien dentro de esa opción no hay que descartar que juegue como segundo punta como ocurrió durante unos minutos en el debut de Adams en Getafe.

Habitualmente el Sevilla se ha mantenido fiel a una estructura (aunque en Anoeta jugó con un 4-4-2 con Saúl e Isaac arriba) y a un once que atrás está claro: Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas y Pedrosa. Las dudas empiezan a partir de ahí. Gudelj, Juanlu, Lokonga, Saúl, Lukébakio, Vargas, Ejuke, Isaac y Akor Adams se van a disputar seis puestos. Sobrarían tres.