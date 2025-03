Del Nido no sale de los juzgados: celebrada la vista de medidas cautelares por la sanción de 20 partidos

Las demandas de José María del Nido Benavente van de un juzgado a otro sin solución de continuidad. Este martes se ha celebrado en el juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla la vista oral por la demanda de solicitud de medidas cautelares contra la sanción que el Sevilla FC le impuso, según su régimen de disciplina interno, por su comportamiento supuestamente violento contra uno de los abogados del club, Lucas Fernández de Bobadilla. El Sevilla le impuso una suspensión de 20 partidos sin acceso a su localidad en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por zarandear y amenazar, según el club, al letrado en los minutos previos a la disputa del pasado derbi ante el Betis en la primera vuelta, el pasado 6 de octubre.

El ex presidente, que no ha asistido a la vista (sí lo ha hecho Fernández de Bobadilla), solicita medidas cautelares en virtud de la figura periculum in mora, es decir, el peligro de los perjuicios de la demora en el tiempo de un proceso judicial, ya que, como mejor ejemplo de esto, Del Nido Benavente se ha perdido ya 5 partidos de la sanción de 20 encuentros que se juzga. No ha estado en los encuentros ante el Celta, el Barcelona, el Valencia, el Espanyol y el Athletic.

Tras la celebración de la vista oral este martes en Sevilla, se espera que el juez resuelva en breve, en principio a lo más tardar la semana que viene. La argumentación de la demanda se sustenta en la petición de declaración de nulidad del expediente incoado contra Del Nido Benavente por las irregularidades cometidas en su desarrollo. El Sevilla nombró una Comisión Disciplinaria que fue la que tomó la decisión de sancionarlo con 20 partidos de prohibición de entrada al estadio. No obstante, en primera instancia el club comunicó a Del Nido Benavente inicialmente una sanción de 36 partidos, que, tras los recursos en el plazo de alegaciones (siempre dentro del régimen sancionador interno), quedó en 20 encuentros.

No obstante, el club sí permitió al máximo accionista estar presente, y en un lugar preferente además, en el acto de despedida que el Sevilla le dedicó a Jesús Navas con motivo de su retirada del fútbol en activo.

El Sevilla aportó prueba videográfica rescatando imágenes de las cámaras de seguridad del estadio y aportó también la denuncia presentada por Lucas Fernández de Bobadillla por amenazas y coacciones, ya que adujo que Del Nido Benavente, entre gritos, le dijo: "te voy a arrancar los dientes uno a uno".

Este extremo lo ha negado siempre el ex presidente, que argumentó que lo que hizo fue una simple recriminación a Fernández de Bobadilla por haber traspasado ciertos códigos deontológicos del uso del derecho en una de las últimas vistas judiciales celebradas por el litigio que mantiene contra los actuales gestores.