El fútbol que no pintaría Leonardo da Vinci

Pese a todo ello, los jugadores del Sevilla no se puede negar que pusieron raza para superar todas las dificultades y que merecieron más botín que ese rakítico punto que les permitieron dormir líderes, pero no a pierna suelta, pues está la certeza de que será un liderato más efímero de lo que hubiera sido con una victoria sobre un Alavés que demostró por qué vino, como dicen los jóvenes ahora, con la flechita hacia arriba.

La ocasión perdida de Idrissi para subirse al carro

Reclamaba oportunidades Oussama Idrissi y el extremo neerlandés de origen marroquí no se mereció ni llamar la atención de su seleccionador, que eso es lo que le faltaba al Sevilla, una cuarta baja en enero por la Copa de África. Pero de todas formas el ex jugador del AZ Alkmaar, tras su cesión en el Ajax, no dio la talla y así no convence a Lopetegui. La ocasión que tuvo al inicio del partido, en la que le costó un mundo arrancar, puede ser la excusa perfecta que arguyan el vasco y Monchi para liberar su licencia en enero con otro jugador en el mercado. Fue titular por segunda vez y no agarró la camiseta.