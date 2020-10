El Sevilla actual necesita un pequeño análisis. Todo el mundo estará de acuerdo en que cuando faltan tres o cuatro piezas fundamentales el rendimiento no es el mismo. Analizando las plantillas de la temporada pasada y la presente se han ido dos jugadores cuyos sustitutos no han llegado a su mejor cota de competitividad. Uno es Reguilón, con Acuña aún muy lejos de su nivel, y otro es Banega, sin el que los de Lopetegui no tienen ese faro que siempre quiere la pelota. Rakitic, que prácticamente presionaba como un delantero, necesita dar un paso adelante. O un paso atrás para adquirir ese rol que se parezca lo más posible a lo que hacía el argentino

Bono Evitó el gol en un par de ocasiones antes del remate de Yangel Herrera, imparable.

Jesús Navas Se encontró muy solo y, aparte de jugar tocado, le crearon una red para frenarlo. Aun así sacó un centro de gol para Jordán.

Sergi Gómez Nada más empezar evitó el 1-0 en un bloqueo tras un córner casi en la línea de gol. No desentonó.

Diego Carlos Le creó más problemas Kenedy que Soldado y en el gol parece que no midió bien.

Escudero Poco minutos. Mala suerte, pues tuvo que marcharse lesionado al cuarto de hora.

Fernando Iba muy forzado en una zona en la que el Granada tenía superioridad. Rakitic, además, se ausenta mucho y a los 10 minutos tenía tarjeta.

Joan Jordán Falló una ocasión clamorosa y en dos acciones se cargó el partido. Estaba recibiendo demasiados elogios y es lo que es, un buen gregario.

Rakitic Lopetegui lo mandó a robar arriba para aprovechar que tiene gol, pero no da el paso al frente. Se pierde, se esconde...

Suso Buenos minutos diluyéndose muy pronto.

Munir De lo más entonado del equipo. Lo intentó, defendió y casi fue el único que disparó a puerta. La tuvo en un poste.

Carlos Fernández Así no. Frío, errático... sin conectar con el equipo y, claro, sin poder orientar la presión como De Jong.

Acuña Cuando salió, el rival buscó su zona. Todo dicho.

Ocampos Una buena contra y, la verdad, poco más.

De Jong Muy en solitario.

En-Nesyri Permitió el centro cómodo de Foulquier en el 1-0, pero jugaba fuera de sitio.

Franco Vázquez Testimonial.