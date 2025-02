Gregorio Manzano: “Llevo al Sevilla en el corazón, pero me faltaron el respeto”

Año 2010. El Sevilla de José María del Nido Benavente y Monchi llegaba a una nueva temporada tras volver a hacer historia con el club de Nervión. La campaña anterior, 2009-10, se proclamaron por quinta vez como campeones de la Copa del Rey, venciendo a todo un Atlético de Madrid en el Camp Nou. Un equipo, el de Antonio Álvarez -que relevó en el cargo a Manolo Jiménez poco antes de dicha final-, que seguía manteniendo las estrellas sevillista de los últimos éxitos: Kanouté, Luis Fabiano, Palop, Escudé o Renato, además de un Jesús Navas que acababa de convertirse en campeón del mundo. Sin embargo, dicha temporada, no comenzó bien para el Sevilla. Tras clasificarse a Champions League con el mítico gol de Rodri en Almería, los nervionenses cayeron eliminados en la fase previa frente al Sporting de Braga. Éste revés, sumado a un irregular inicio de liga y de Europa League, llevó a la destitución de Antonio Álvarez y a la contratación de un nuevo entrenador: Gregorio Manzano.

Gregorio Manzano y la llegada un Sevilla complicado

El técnico jienense fue el protagonista de la noche de ayer del programa del Pelotazo de Canal Sur Radio por su pasado en el Mallorca, próximo rival del equipo de García Pimienta en LaLiga, y en Nervión. Gregorio Manzano habló, ya retirado de los banquillos, abiertamente sobre su intenso año en el Sevilla donde consiguió una quinta plaza -con clasificación a Europa League-, y unas semifinales de Copa del Rey con el recordado “gol fantasma” de Luis Fabiano ante el Madrid en el Sánchez-Pizjuán.

Gregorio Manzano llegó al Sevilla en la sexta jornada del campeonato y en la segunda la fase de grupos de Europa League. De hecho, su debut fue ante el Borussia Dortmund en Alemania con victoria gracias al gol de Luca Cigarini. El entrenador sustituyó encantado a Antonio Álvarez para coger el proyecto del sevillista por una sóla temporada. No obstante, el jienense no esperaba una situación tan particular en un vestuario donde había bastantes asperezas entre los jugadores: “Ya ha prescrito, por eso puedo contar que en su momento le dije a Monchi que por qué no me avisó de todo lo que pasaba en el vestuario. Monchi me respondió que si me lo contaba no iba a querer venir. Con eso se resume una situación difícil. Había jugadores que habían logrado los mayores éxitos en la historia del club y era una etapa de transición”, afirmó Gregorio Manzano.

La negociación paralela con Marcelo Bielsa

Sin embargo, el enfado del exentrenador del Sevilla llegó cuando se filtró una supuesta negociación con Marcelo Bielsa para sustituirlo en el cargo. Un hecho que revela Manzano que le negó categóricamente, pese a que él estaba convencido que era así: “Mi idea era trabajar por un año y si al final de la temporada las dos partes estábamos contentas, seguiríamos. No íbamos a hipotecarnos ninguna de las dos partes. Creo que fue una campaña muy digna, pero hubo un momento en el que no sé por qué motivo, lo desconozco, veo una noticia en la que el Sevilla se había puesto en contacto con Bielsa. Yo voy de cara por la vida y si alguien no lo hace conmigo me afecta. Me fui a ver a Monchi y le pregunté a la cara si era cierto. Me lo negó categóricamente y le comenté que el tiempo daría o quitaría razones, pero que no era el mejor camino para terminar la temporada. Yo respeté al club y a mi no me respetaron”, afirmó el entrenador.

Gregorio Manzano, ya tras haber pasado su carrera por los banquillos, al después pasar por clubes como Atlético de Madrid, Mallorca o la liga china, asegura que le tiene un gran cariño “como andaluz” al Sevilla, pero no al trato que recibió por parte de Monchi y Del Nido Benavente: “Llevo al Sevilla en mi corazón, pero hubo una falta de respeto. Después de ese duro pero bonito trabajo que tuve que hacer, no tuvieron ese respeto hacia mi persona. Cuando regresamos del último partido ante el Espanyol, Del Nido y Monchi me invitaron a comer para hablar de la temporada y no me dieron opción de que me dijeran nada. Entrenar al Sevilla, como andaluz, era una gran ilusión. Al presidente le di las gracias por la oportunidad, le deseé buena suerte para el futuro y le pedí poder despedirme en rueda de prensa de la afición”, sentenció.