Himno en el exterior, amenazas de invasión y un estadio casi vacío: así fue la protesta de la afición del Sevilla FC

En el encuentro disputado este domingo entre Sevilla Fútbol Club y Real Madrid pasó todo lo que se esperaba. Los hispalenses cayeron derrotados en su estadio, una vez más esta temporada, frente a un rival que necesitó tener dos jugadores más sobre el verde del Ramón Sánchez-Pizjuán para adelantarse en el electrónico. La primera de las dos cartulinas rojas, más que discutida, no la vio gran parte de la hinchada blanquirroja, que se agolpaba en los alrededores del coliseo nervionense para protestar contra la situación del equipo y un Consejo de Administración que sigue aferrado a los puestos de mando con toda su afición en contra.

A las 18:30, Biris Norte había citado al sevillismo frente a la puerta 25 de Gol Norte para comenzar a rodear el estadio, aunque la gente optó por no hacer el recorrido habitual y marcharse directamente a la zona de Preferencia. En la explanada se pudo vivir uno de los momentos más impactantes del encuentro, cuando todos los presentes entonaron el himno del combinado blanquirrojo fuera del feudo hispalense. El color amarillo, usado a modo de protesta contra la directiva desde que comenzó este movimiento, predominaba en los aledaños de un Ramón Sánchez-Pizjuán que presentaba una estampa tan atípica como impactante.

Un Ramón Sánchez-Pizjuán prácticamente vacío canta el himno del Sevilla FC

Tal y como se puede ver en el vídeo al inicio de la noticia, la multitud comenzó a agolparse en las puertas de Preferencia para mostrar su desacuerdo con el Consejo de Administración, manifestándose sin violencia ni problemas salvo el cierre de algunas puertas para evitar que los aficionados que quisieran accedieran al estadio nervionense. Los gritos y cánticos contra los distintos miembros de la directiva se sucedieron en una tarde que el sevillismo tardará en olvidar, y que es la última del conjunto hispalense antes de despedirse de una temporada en la que el equipo ha vuelto a coquetear con los puestos de descenso hasta salvarse de la quema en la antepenúltima jornada.

Rebasados los primeros 45 minutos, el Ramón Sánchez-Pizjuán volvió a llenarse de aficionados y los bombos volvieron a sonar en Gol Norte. El tifo desplegado en esta grada y los cánticos durante apenas 15 minutos fueron lo único favorable antes de que en el minuto 65 comenzara una protesta parecida a la que tuvo lugar frente al Atlético de Madrid, aunque sin la polémica y los mensaje de aviso que se vivieron en dicho encuentro. El partido se detuvo mientras los operarios del club recogían las bolas de papel y los globos que llenaron de color amarillo el césped del coliseo nervionense, mientras toda la grada coreaba de forma unánime en contra del palco.

La afición del Sevilla FC canta el himno fuera del Ramón Sánchez-Pizjuán

Pese a no quedar más encuentros en el Ramón Sánchez-Pizjuán esta temporada, el verano se espera movido en Nervión. Con la duda de si Víctor Orta seguirá al frente de la dirección deportiva y el Consejo de Administración inamovible de sus puestos, el sevillismo no tardará en volver a movilizarse antes de que comience una temporada 2025/2026 en la que, después de tres años de puro infarto, algunos piensan que los milagros no volverán a suceder alrededor del Sevilla Fútbol Club.