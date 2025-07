Horario y dónde ver el Birmingham City - Sevilla FC: todo por hacer

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda afronta su primera prueba este fin de semana en el Estadio Algarve de Faro. Los hispalenses, con una plantilla a medio hacer entre que regresan los internacionales y Antonio Cordón cuadra las fichas para que el ajedrez del técnico argentino comience a coger forma se enfrentarán en tierras portuguesas al Birmingham, conjunto recién ascendido a Championship, segunda división inglesa. La llegada del técnico argentino supone un soplo de aire fresco para una plantilla necesitada de esperanza tras los resultados cosechados en estos años, donde el descenso ha sido una realidad más que palpable hasta los últimos compases del curso.

Sin embargo, en la planta noble de la entidad hispalense confían en revertir la situación con el cambio de fichas tanto en el banquillo como en la dirección deportiva, piezas claves para alejar al cuadro blanquirrojo de la zona de peligro y acercarlo, todo lo que se pueda, a los puestos de competición europea. Pese a todas las esperanzas depositadas en este equipo, aún es pronto para dilucidar cómo resultará el curso, más aún si tenemos en cuenta que aún faltan por incorporarse, debido a la última fecha FIFA, siete futbolistas que aspiran a ser titulares en este nuevo Sevilla.

Las fotos del primer entrenamiento del Sevilla FC de la temporada 2025/2026 / Juan Carlos Muñoz

Horario del partido

El encuentro entre Birmingham City y Sevilla Fútbol Club se disputará a partir de las 21:00, hora española, en la ciudad portuguesa de Faro. Los pupilos de Matías Almeyda protagonizarán de esta forma el primer encuentro de la historia entre los blanquirrojos y el combinado inglés. El país vecino se ha convertido en un terreno asiduo para el cudro nervionense, que disputará su segundo choque del curso, el sábado 19 frente al Sunderland, en el mismo estadio en el que debutará.

Dónde ver el encuentro

Después de una pretemporada en la que los encuentros del combinado hispalense su pudieron seguir a través de Mediaset, la plataforma Sevilla FC + se presenta como la única alternativa para ver este partido. Cabe destacar que esta OTT, lanzada este año por la entidad blanquirroja, es gratuita para todos sus socios, ya sean rojos, blancos o abonados. Para activar esta ventaja, aquellos que lo deseen únicamente deberán rellenar el formulario de la aplicación para disfrutar de los duelos del conjunto nervionense.

Las fotos del primer entrenamiento del Sevilla FC de la temporada 2025/2026 / Juan Carlos Muñoz

Pese a ser pronto para valorar lo que pueda suceder, el primer partido de la pretemporada siempre es especial para los aficionados. La hinchada blanquirroja espera ver el sistema que planteará Matías Almeyda en un encuentro que, pese a no tener trascendencia en lo deportivo, será el inicio de una era. El técnico argentino ha repetido hasta la saciedad que este Sevilla no es al que llegó hace casi 30 años, y la responsabilidad comienza a caer sobre él, especialmente tras afirmar que este es un equipo ganador al que no se le ha olvidad cómo hacer las cosas bien.