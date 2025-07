Joan Jordán, protagonista de una sesión de entrenamiento del Sevilla FC con una baja

Nueva sesión de entrenamiento para el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, que ha sido presentado en la mañana de este martes como nuevo entrenador del combinado hispalense. Tras dos días intensos, los novedades siguen sucediéndose en una plantilla que parece cambiará mucho de aquí al cierre del mercado, siendo el primer duelo de la pretemporada el próximo sábado a las 21:00 frente al Birmingham. La Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ha sido testigo de una nueva ausencia de Kelechi Iheanacho, que sigue recuperándose de una indisposición estomacal, motivo por el cual aún no se le ha visto sobre el césped junto al resto de sus compañeros pese a haber acortado sus vacaciones.

En el apartado de bajas, siguen fuera todos los internacionales que disputaron fecha FIFA a excepción del delantero nigeriano y Leandro Antonetti. Se espera que todos, a excepción de Juanlu Sánchez y Lucien Agoumé que finalizaron más tarde debido a su participación en el Europeo sub 21, regresen la próxima semana. De esta forma, el técnico argentino debería contar ya con la totalidad de la plantilla, aunque hay que recordar que no todos están inscritos, pues no cuentan con ficha de momento ninguno de los cedidos, los fichajes del invierno pasado, Alfon ni el recientemente renovado Álvaro Ferllo.

Las fotos del primer entrenamiento del Sevilla FC de la temporada 2025/2026 / Juan Carlos Muñoz

Trabajo al margen

El entrenamiento del lunes tuvo a Joan Jordán, Tanguy Nianzou y Akor Adams como protagonistas del mismo, pues todos ellos se ejercitaron durante una parte de la sesión al margen de sus compañeros. Este martes el futbolista catalán ha sido el único en hacerlo, motivado por una gestión de cargas que le impide estar al 100% y que no le permite realizar la totalidad del entreno junto al resto del grupo. Cabe recordar que el centrocampista catalán regresa a Nervión tras una temporada cedido en el Deportivo Alavés en la que ha demostrado un buen nivel, aprovechable por el Sevilla Fútbol Club si no encuentra oportunidades de mercado.

Antonio Cordón no ha querido perderse la primera sesión tras la presentación del argentino. Al extremeño, que ha reconocido salir poco por la capital hispalense debido a su arduo trabajo al frente de la dirección deportiva, le queda por delante un verano intenso en el que deberá encontrar fórmulas para dar boleto a los jugadores que no tienen cabida en el cuadro nervionense. Cuando comience la operación salida lo hará también la de entrada, siendo prioritario inscribir a aquellos futbolistas que aún no están inscritos en la web de LaLiga y, posteriormente, los fichajes que se acometan.