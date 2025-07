Cordón: "Almeyda me dijo que vendría de Grecia a Sevilla de rodillas"

Sevilla/El director deportivo del Sevilla FC, Cordon, ha ofrecido hoy sus primeras impresiones sobre la nueva etapa del club, destacando la figura de Matías Almeyda como nuevo técnico y la estrategia a seguir en el mercado de fichajes.

Elección de Almeyda

"A mí ya me ganó. Lo habéis escuchado, cuáles son cualidades, características, forma de ser, cómo juegan sus equipos… Os habréis dado cuenta de por qué está aquí Matías".

Fichajes

"Todos los clubes vemos en este mercado de verano que los acontecimientos llegan a finales del mes de agosto. Habitualmente aparecen jugadores sin inscribir, jugadores que los clubes ceden, otros que se venden… y todo sucede en los últimos 15 días. Ocurre en toda Europa. Tenemos que tener paciencia. Nosotros vamos al ritmo que nos marcamos. Lo que vayamos haciendo, pausadamente y estudiadamente. Esperamos acertar. Más que para fichar jugadores, nos estamos preparando para hacer un gran grupo y un gran equipo. Ésa será nuestra mayor virtud".

La delantera: Rafa Mir, Iheanacho…

"Nuestra posición es de respeto hacia todos los jugadores que son del Sevilla. A partir de ahí trabajaremos con todo. Todos nos tenemos que poner de acuerdo. Máximo respeto hacia todos los componentes de la plantilla. Entendemos que va a haber cambios".

Charla con Almeyda

"Matías me dijo que venía de rodillas desde Grecia a Sevilla. Pocos entrenadores podrían decir esa penitencia. Con ese convencimiento no hay más que hablar".

Margen de mejora

"Como institución vamos a tener mucho margen de mejora. A partir de ahí veremos para lo que nos da. Si después tenemos jugadores con hambre, valores, disciplina… será divertido vernos".

Isaac y Juanlu

"Ahora mismo, estamos trabajando. Los jugadores empiezan a acumular tiempos, ritmo de entrenamientos. Cuenta esa parte física. Si el año pasado metían goles o no… la aureola va a cambiar, como club, jugadores e institución. Pondremos las bases para que eso ocurra. Queremos que todos rindan".

Badé y Lukébakio

"No podemos hablar de jugadores individualmente. Estamos en ese momento y días en los cuales formamos grupos, un conjunto, y poco a poco iremos colocando las piezas de ese ajedrez que Matías va a tener delante".

¿Reto más importante de su carrera?

"El reto más importante es que te entierren tres metros bajo tierra y no tener una pala. El reto de mejorar al Sevilla es muy bonito es un reto en el cual nos hemos implicado muchas personas y estoy convencido de que la dinámica va a cambiar . Lo considero un reto bonito y positivo. Estoy tremendamente ilusionado. El otro día me di una vuelta por el centro de Sevilla y me saludaba la gente. Veo a la gente ilusionada y lo estoy. A ver a dónde llegamos con esta fuerza y energía".

Dar salida a jugadores que beneficien al club

"Vamos a ver qué depara el mercado. Sabemos que es una situación económica y dura. Todos los conocemos. Sabemos que tenemos que abrocharnos el cinturón. Tratar de conseguir lo que es mejor para todos. Aquí estamos. Veremos qué nota nos ponéis al final".