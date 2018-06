Las incógnitas de la columna vertebral

Apenas unos días antes de afrontar cara a cara al inicio de la pretemporada, la dirección deportiva comandada por Joaquín Caparrós tiene ante sí la difícil tarea de resolver las numerosas incógnitas que se vislumbran en la columna vertebral del Sevilla que liderará Pablo Machín desde el banquillo. Porque pocos movimientos se han producido hasta el momento, más allá de los notablemente conocidos –la salida de Guido Pizarro a México, el regreso de Roque Mesa y la promoción de Carlos Fernández al primer equipo–. Cierto es que ofrecimientos e intereses los hay, pero las operaciones no terminan de concretarse.La portería es una de las posiciones que más preocupan. La difícil temporada vivida por Sergio Rico y David Soria, en la que ninguno logró agarrar con fuerza la vitola de titular, los colocan, sobre todo al primero, en la rampa de salida. De hecho, fue el propio Rico el que planteó la posibilidad de una salida al club, que espera que que de la mano de su nuevo agente, René Ramos, presente una oferta que satisfaga a todas las partes. Con David Soria el club se planteó ampliar su contrato, aunque todavía no hay movimientos. En este sentido, el club trabaja para cerrar cuanto antes la llegada de un guardameta. Alphonse Areola, del PSG, era el número uno de la lista, pero la injerencia de Nápoles y Roma colocan a los sevillistas en una posición de desventaja con respecto a los italianos, capaces de poner más dinero sobre la mesa para convencer a los parisinos, que no terminaban de ver con buenos ojos la propuesta de cesión con opción de compra de los sevillistas. Así las cosas, y vistas las dificultades para firmar a la primera opción, el club se mueve a la búsqueda de alterantivas.Una de éstas podía estar relativamente cerca: Marko Dmitrovic. El actual portero del Eibar, en el Mundial con la selección serbia, fue vinculado al equipo sevillista según el diario Republika, aunque el propio club sevillista desmintió a este diario cualquier contacto con la entidad vasca para el traspaso del guardameta balcánico.En defensa también deben haber novedades en el presente mercado estival. Caparrós trabaja en la llegada que acompañe a Kjaer en el eje de la zaga y añada una mayor competencia al centro de la defensa, con Mercado, Carriço y Pareja. Entre los nombres que están sobre la mesa, uno bien conocido por el propio Pablo Machín: Juanpe. El técnico y el central coincidieron en el Girona y, según apuntó Mundo Deportivo, el Sevilla estudiaría la llegada del zaguero, que vendría acompañado de Portu, una de las revelaciones de la pasada edición de la Liga.En el medio del campo, preocupa la situación de Banega. El argentino, recuperado el pasado verano tras una temporada en Italia a cambio de siete millones de euros interesa al Arsenal de Unai Emery, que podría convencerlo para que lo acompañe en su primera aventura en tierras británicas. A favor del Sevilla, que no quiere perder a uno de sus pilares, juega la mala experiencia del mediocampista argentino en el Inter, ya que apenas rascó bola. De hecho, sólo en el Sánchez-Pizjuán ha sido capaz de demostrar ese fútbol que atesora y su familia está a gusto en la capital hispalense. También el propio Arsenal sonó como posible destino de N’Zonzi. El futuro del francés es todavía una incógnita tras una temporada extraña. Pasó de estar apartado con Eduardo Berizzo a convertirse en un pilar fundamental con VincenzoMontella y con Joaquín Caparrós en los últimos cuatro partidos que ocupó el banquillo.También se trabaja para firmar a un delantero. La idea es encontrar a un futbolista alto, rol que cumplía Stuani en el Girona, aunque la cosa parece algo más tranquila en este aspecto. La dificultad para firmar a Batshuayi por las altas pretensiones del Chelsea hace que el Sevilla se plantee otras alternativas, sobre todo si consigue dar salida a alguno de los atacantes que están ahora mismo en nómina.Muchas incógnitas todavía por resolver en cuanto a la confección de la plantilla cuando apenas faltan unos días para que el Sevilla de Pablo Machín eche a andar en la pretemporada.