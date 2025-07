Ivan Rakitic, leyenda del Sevilla FC, desmiente su retirada: "La próxima semana decidiré"

Ya es la segunda vez que Ivan Rakitic tiene que desmentir su retirada en menos de un año. El futbolista croata, leyenda del Sevilla Fútbol Club y Fútbol Club Barcelona, milita actualmente en las filas del Hajduk Split tras una carrera en la que ha ganado una Champions League, una Supercopa de Europa, dos UEFA Europa Leagues, cuatro ligas, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes entre otros títulos con el Basilea y el Schalke 04. Las alarmas saltaron en el pasado mes de mayo, cuando rompió a llorar al ser sustituido en un encuentro con su actual equipo, el último de la temporada. Tras desmentir públicamente que ese sería su último partido, este miércoles el nombre del jugador ha vuelto a salir a la palestra, en esta ocasión de la mano del nuevo técnico de los blancos.

En unas declaraciones a Nova TV, Gonzalo García aseguraba que Rakitic había "terminado su carrera" tras finalizar el curso 2024/2025 con el Hajduk Split. Además, el flamante entrenador del combinado croata ha dejado caer que el futuro del exsevillista está más cerca de los despachos que en los banquillos: "Es inteligente, tiene buenas ideas y entiende el fútbol. Pero está pasando por un momento difícil: la transición de las botas de fútbol al traje nunca es fácil". Sin duda están siendo unos meses complejos para el mediocentro en lo personal, que no ha tardado ni un día en responder al hispano-uruguayo sobre su supuesta retirada.

Rakitic, protagonista por su gol en el último Sevilla-Cádiz / Europa Press

Por mediación del periodista Gerard Romero, Ivan Rakitic ha querido dejar claro que aún no ha dicho la última palabra sobre su futuro y no tiene claro lo que ocurrirá: "No he decidido nada, ni tampoco lo he dicho. La próxima semana lo decidiré con mi mujer". Sin duda, y pese a no tener ningún tipo de relación actual con el Sevilla Fútbol Club, el futbolista tiene opciones de terminar recalando en la disciplina nervionense de alguna forma, pues no hay que olvidar que su pareja es sevillana y él siempre ha reconocido la capital hispalense como su segunda casa. Cabe recordar que en una entrevista concedida al Diario Marca, el croata dejó claro que no le importaría regresar: "Ojalá, todos tienen mi teléfono. A mí igualmente no me quedan 10 años más de fútbol por delante, todos saben lo que yo quiero tanto al Sevilla Fútbol Club como a mi ciudad Sevilla".

Aún queda verano por delante para saber si, como ha adelantado Gonzalo García, la leyenda colgará las botas para centrarse en los despachos o si por el contrario continuará un año más defendiendo la elástica del Hajduk Split. Lo único que parece seguro es que Ivan Rakitic se ha cansado este curso de ver cómo la gente se adelanta a los acontecimientos, poniendo en su boca palabras que el propio futbolista no ha dicho y dando por hecho una retirada que, de momento, no parece estar definida.