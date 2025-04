Joaquín Caparrós, al rescate de García Pascual

El Sevilla Fútbol Club afronta en este abril uno de esos meses que, sin duda, van a definir la próxima temporada. Tras la destitución de Xavi García Pimienta, cuyo paso por la entidad hispalense fue catalogado de "fracaso" tanto por el presidente José María del Nido Carrasco como el director deportivo Víctor Orta, los de Nervión han recurrido a Joaquín Caparrós Camino para el tramo final de un curso que se ha puesto más cuesta arriba de lo que podría parecer hace apenas un mes.

Después de cuatro derrotas consecutivas la tensión es prácticamente palpable en la afición sevillista, a la que le queda el consuelo de ver cómo la persona que ahora dirigirá al equipo conoce perfectamente el reto al que se enfrenta y su lugar de trabajo. Esta será la cuarta etapa del utrerano al frente del club nervionense, sumando partidos que amplían su récord como entrenador con más encuentros dirigiendo al Sevilla y, así lo desea tanto la hinchada blanquirroja como el Consejo de Administración, con más victorias.

Joaquín Caparrós en su primer entrenamiento con el Sevilla en la tarde de este Lunes Santo. / Prensa SFC

En un año marcado por la cantera blanquirroja, con el auge de jugadores como José Ángel Carmona, Juanlu Sánchez o Kike Salas y la retirada de Jesús Navas, parece idóneo que sea Joaquín Caparrós el que finalice la temporada. No por la situación, que todo el sevillismo hubiera deseado que fuera otra, sino para darle ese punto extra a los más jóvenes de cara a un futuro que parece prometedor, o así lo demuestran las distintas ofertas que han llegado por los distintos futbolistas formados en la Carretera de Utrera.

Una montaña rusa

Álvaro García Pascual es uno de esos jugadores que, pese a no haberse criado en los escalafones inferiores del Sevilla Fútbol Club, han despertado el interés de varios equipos. El delantero de Benalmádena es el máximo goleador de un Sevilla Atlético que, a priori, no iba a ser su equipo en este curso. Su fichaje por la entidad hispalense despertó ciertas dudas al llegar desde la liga universitaria americana, concretamente del Thundering Herd de la Marshall University, aunque su rendimiento ha acallado muchas bocas y le hizo dar el salto del Sevilla C. Ocho goles y tres asistencias en 27 encuentros con el filial hispalense son números más que notables, llegando incluso a debutar con el primer equipo el día del adiós de Jesús Navas.

Pese a que todo hace indicar que se marchará al Cádiz CF a final de curso, Joaquín Caparrós no ha dejado pasar la oportunidad de convocarlo en su primer entrenamiento con el Sevilla Fútbol Club. La lesión de Akor Adams le abre también la puerta, aunque hay que tener en cuenta que Leandro Antonetti suma más entrenamientos con el primer equipo blanquirrojo, por lo que el utrerano tiene dos variantes para suplir a un Isaac Romero que no se parece en nada al de la temporada pasada.

Pascual bate con tranquilidad a Jaume en un mano a mano. / Sevilla FC

Sin duda, un delantero corpulento y con olfato goleador no le vendría nada mal a un Sevilla al que no le ha sonreido la suerte en la parcela ofensiva. Ni Kelechi Ikeanacho ni Akor Adams, este último muy castigado desde su llegada a Nervión, han rendido en el combinado hispalense, por lo que García Pascual se presenta como una alternativa novedosa y necesaria para que Joaquín Caparrós le de un nuevo aire a su equipo.