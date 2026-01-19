Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Elche

Al final, cuando Matías Almeyda cambió a Suazo por Nianzou, ordenó defensa de cuatro ya a la desesperada y el chileno se asoció, con más o menos acierto, con Oso por la izquierda, el Sevilla dio el paso adelante definitivo para que apareciera arriba un ariete de verdad, ¡eureka! Akor Adams resultó providencial para rescatar un punto que al Sevilla le sabe a pura gloria tras ese 2-0 con el que se puso el Elche de Eder Sarabia.

Vlachodimos En el uno contra uno es magistral sacando las manos arriba. Antes, otro paradón de reflejos en el remate a bocajarro de Álvaro Rodríguez.

Juanlu Muy frío y con golpeos desatinados.

José Ángel Su corazón y su ímpetu compensa en parte, sólo en parte, sus continuos errores en los pases y en la toma de decisiones.

Gudelj Oficio para encimar y evitar situaciones a campo abierto en las que su falta de velocidad lo desnuda.

Kike Salas Sin la chispa física para imponerse en balones divididos y anticipaciones. Despejes de cabeza mal orientados.

Oso Otra vez fue el jugador que lo vio más claro en ataque, con descaro para encarar y desborde.

Batista Mendy No es pivote, le gusta ir a un lado y otro para presionar, cortar, conducir y jugarla. Clave para mantenerlo en pie hasta el final.

Agoumé No va a batir líneas en conducción por su lentitud, pero su criterio en el pase es fundamental en un equipo tan limitado como este Sevilla.

Sow Su carácter medroso quedó reflejado en toda su plenitud en el golpeo, a media altura y al centro, en la gran ocasión que le regaló Isaac.

Peque Está en un mal momento, sin ganar un balón dividido y dejándose ganar otros que recibía en ventaja por su limitada fuerza.

Isaac Romero Esta vez sí generó peligro a sus compañeros. Le faltó finura al rematar.

Nianzou Entró para figurar en la foto del 2-0 y se fue...

Akor Adams Fuerza de ariete para rescatar al Sevilla.

Miguel Sierra Cierta fluidez para darle continuidad a las jugadas.

Suazo Participó en el 2-1, se asoció con Oso aunque no estuvo fino en los golpeos.