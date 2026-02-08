Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Girona

El Sevilla sumó un punto de auténtico milagro ante el Girona en un partido que volvió a ser un desastre táctico en ese ir y venir de jugadores persiguiendo a rivales y, una vez más, salvado por Vlachodimos, que tras un partido colosal evitando varios goles de los catalanes detuvo un penalti que hubiera significado una nueva derrota de los nervionenses.

Vlachodimos Otra vez salvador. Infinidad de intervenciones espectaculares y como guinda, el penalti parado. Lo negativo es que tras cada exhibición está más cerca de lo imposible que se queda.

Azpilicueta Tirando a discreto. No está aún. De ahí que Almeya no se fiara y lo sacrificara al cambiar a defensa de cuatro.

Gudelj No acumula admiradores, pero a día de hoy es fundamental en el sistema defensivo. Así estará el Sevilla.

Kike Salas Siempre se entrega y es de los más aseados del equipo. Encima, un golazo del que habría mucho a hablar, pues es una falta en la que suben los centrales y se saca en corto... Un suicidio que afortunadamente salió bien.

Carmona Otra calamidad de partido. Una tarjeta innecesaria nada más comenzar por ir de nuevo pasado de rosca. En defensa lo desbordó como quiso Bryan Gil y en ataque no puso ni un centro bien.

Batista Mendy Ahogado. Míchel acumuló jugadores en el centro del campo y el Girona tuvo superioridad numérica.

Agoumé Jugar con dos delantero le hace aparecer menos y es de los pocos jugadores que pueden meter algún pase entre líneas. Juega más atrás y más obligado en defensa.

Suazo Un despropósito la jugada del 0-1. En los duelos individuales que ordena Almeyda no puede seguir a Hugo Rincón porque choca con Kike Salas, que viene de frente siguiendo al suyo, Tsygankov.

Peque Perdidísimo después de dos partidos aceptables.

Maupay Poquito y mal.

Akor Adams Se desespera. No le llegan balones.

Juanlu Más productivo que Carmona desde el lateral.

Ejuke Su juego de siempre. Chispazos y poco criterio, aunque en este Sevilla cualquier ayuda es poca.

Oso Suma y fija al lateral contrario. Ahora mismo debe jugar.

Sow Intrascendente.

Alexis Tiene calidad, pero está para poco.