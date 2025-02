Lulo Dasilva y un calvario de 10 meses: “Me volví a sentir futbolista”

El Sevilla Atlético de Jesús Galván sumó el pasado fin de semana una alegría triple: la victoria clave ante el Algeciras en el Jesús Navas, el reencuentro goleador de Alexandro Fernández y, por supuesto, el final del calvario de uno de los estandartes del filial del Sevilla, Lulo Dasilva. El centrocampista hispalense puso punto y final el pasado domingo a 10 meses de sufrimiento y recuperación. Tras un meses duros para el centrocampista, Lulo, por fin, pudo sumar sus primeros minutos entrando desde el banquillo ante el Algeciras. Una lesión que cortó toda su proyección y su gran crecimiento con el Sevilla Atlético, siendo uno de los claros artífices del ascenso a la Primera Federación la pasada temporada.

Relacionado Lulo Dasilva cae gravemente lesionado y se perderá el resto de la temporada con el Sevilla Atlético

Un frenazo en seco

El pasado mes de marzo, en la visita al Ramón Blanco, Lulo Dasilva sufrió un grave infortunio en una acción del Cádiz Mirandilla-Sevilla Atlético que le costó una importante lesión. Probablemente, de las más críticas de su corta carrera deportiva. En plena lucha por el ascenso directo, Lulo Dasilva sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que le frenó en seco. Como es lógico, se vio obligado a pasar por quirófano y comenzar una lenta recuperación justo antes de su último año sub 23.

Con claras posibilidades de hacer pretemporada con el Sevilla a las órdenes de García Pimienta y con muchos intereses de la Segunda División, Lulo Dasilva vio pasar este verano una oportunidad única para dar un paso serio en su carrera deportiva. Ahora afronta otro reto clave para él: recuperar su mejor versión. Ya en unos pocos minutos mejoró al Sevilla Atlético, pero el sevillano debe ir cogiendo, poco a poco, ese ritmo competitivo y físico que le hizo destacar en los últimos años en el filial.

La satisfacción de volver a ser futbolista

Tras este calvario, Lulo Dasilva ha hablado para los medios del Sevilla sobre su recuperación: “Han sido diez meses de trabajo, pero en el club hay profesionales que te lo ponen todo muy fácil. Sinceramente salí al campo un poco desubicado, pero al tocar el primer balón ya me volví a sentir futbolista, que era lo que más deseaba”, afirmó el centrocampista.

Asimismo, el jugador se acordó de sus seres querido y recalcó la alegría que supuso para él su reaparición en los terrenos de juego con una victoria: “Es un camino muy largo, pero tenía mucha emoción y muchas ganas. No quería que pitara el final y me acordaba de mi familia y de todas esas personas que me han ayudado para llegar a ese día. Fue también con los tres puntos, que nos hacían mucha falta, y la alegría fue doble. Es la vuelta que esperaba. El apoyo de la gente ha sido fundamental porque esta lesión tiene muchos momentos bajos. Te ves que no haces lo que te gusta, que estás apartado, entrenando solo... Que todo el mundo me transmita que se alegre mucho de tu vuelta, es muy gratificante”, sentenció.