Monchi: “Los gestores del Sevilla son magníficos profesionales”

El Aston Villa de Monchi, exdirector deportivo del Sevilla, ya está en los octavos de final de la Champions League. El de San Fernando, en su nuevo proyecto en la Premier League junto al exsevillista Unai Emery, no deja de hacer historia con el club de Birmingham. En tan sólo un año y medio, lo ha metido en unas semifinales europeas, lo ha metido en Champions League 40 años después y, encima, ha acabado la fase de liga entre los ocho mejores equipos de Europa. Tras su último gran éxito cosechado con el Aston Villa - y en mitad del mercado de fichajes, Monchi ha hablado con El Partidazo de Cope para hablar de su vida en Birmingham y, por supuesto, del Sevilla.

Monchi, un posible regreso al Sevilla y el 'capote' a Orta y Del Nido Carrasco

El de San Fernando ha vuelto a ser cuestionado sobre un posible regreso al club de Nervión. Hace tan sólo un año y medio que dejó la estructura hispalense para embarcarse en el Aston Villa. Sin embargo, el deseo entre la afición del Sevilla para el regreso de Monchi en una tercera etapa sigue latente. El director deportivo ha respondido a la cuestión, eso sí, de forma concisa y contundente, dejando un ‘capote’ a su relevo, Víctor Orta: “Ahora mismo estoy tan centrado y tan involucrado en el día a día que me parecería, primero, una falta de respeto para los que están ahora mismo en Sevilla, que son magníficos profesionales, y una falta de respeto para los que están conviviendo conmigo en el Aston Villa que me han traído aquí, que me han dado en un momento difícil de mi vida profesional. Me han dado un sitio magnífico, me han dejado mi espacio. Con lo cual, especular con el futuro no creo que sea ni bueno para mí, ni respetuoso para los actuales gestores de Sevilla, ni sobre todo para los gestores del Aston Villa, que me han acogido con mucho cariño”, afirmó Monchi.

Y es que la relación entre Monchi y el actual consejo de administración ha cambiado drásticamente en este año y medio. La falta de conexión entre los dirigentes y el director deportivo gaditano fue uno de los detonantes de su marcha del Sevilla tras conquistar la séptima Europa League en Budapest. Ya el pasado mes de noviembre, por primera vez, se reencontraron públicamente en un acto del El Desmarque, con un formal saludo entre Del Nido Carrasco y Monchi, además de Víctor Orta que también estuvo presente. Desde entonces, la relación parece haber mejorado de forma considerable. Sin ir más lejos, el de San Fernando estuvo presente en el encuentro entre el Sevilla y el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Monchi, un nexo entre los Del Nido

Además de una posible vuelta al Sevilla, Monchi también habló sobre su relación con el máximo accionista del club, José María del Nido Benavente y la guerra contra su hijo, el presidente del Sevilla, Del Nido Carrasco: “Hay cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, que también tienen relación. Cuando me llaman José María Nido Benavente para algo, yo lo intento atender con educación, con respeto y con la amistad que uno tiene después de tantos años. Y cuando hablo con Junior, con José María Nido Carrasco, también. Al final yo intento estar un poco en una postura neutra porque creo que aparte del fútbol hay más cosas en la vida. Yo en mi vida intento tener más amigos que enemigos. Y con todo el mundo, siempre que la gente sea correcta conmigo. Creo que con ambos, José María ‘padre’ y José María ‘hijo’, en mi vida han sido gente cercana e importante, con las cuales he vivido y convivido momentos muy bonitos de los cuales me siento muy orgulloso. Me quedo con eso”, confesó Monchi sobre su relación con ambos en el Sevilla.

Pendiente del Sevilla en los sentimental... y en lo profesional

Por último, el gaditano aseguró que sigue al Sevilla, tanto profesionalmente -cosa que ha demostrado ya con jugadores como Badé o Acuña-, como también como aficionados al club hispalense: “Es difícil que me haya perdido un partido de Sevilla al final en mi equipo. Yo soy sevillista y me gusta que Sevilla gane y lo veo con los nervios de un sevillista. Entonces sí, lo veo mucho cuando no coincide. Siempre que puedo, lo veo. Y si no lo veo en directo, lo veo después porque me gusta parte también de mi trabajo en Sevilla. Es un equipo de los que nosotros analizamos en nuestro trabajo diario”, apuntó el gaditano.