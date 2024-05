Ahora sí, matemáticamente fuera de cualquier competición europea

Igual que se destacó el anhelado objetivo de la permanencia matemática en un partido que acabó en fiesta en el Sánchez-Pizjuán ante el Granada, ya puede lamentarse en el Sevilla que, once temporadas después, tendrá que ver toda competición europea por televisión.

Con la derrota del sábado ante el Villarreal, el equipo nervionense está fuera de toda opción de poder alcanzar el séptimo puesto que da acceso a la Conference League. Con tres jornadas sólo por disputarse antes del término de la Liga, el equipo de Quique Sánchez Flores, con 41 puntos, está a 13 del séptimo que -antes de su partido ante el Barcelona- ocupa la Real Sociedad con 54. Con 9 puntos en juego, y suponiendo que el Sevilla ganara los tres partidos (ante Cádiz, Athletic y Barcelona), a lo más que podría llegar es a 50 puntos. Si hubiera ganado en La Cerámica y el Betis no hubiera ganado aún seguiría siendo posible aunque no podría dejar escapar ninguno de los 9 puntos en juego y depender de que los rivales no sumaran. Muy difícil en cualquier caso pero posible matemáticamente.

Sumarlo todo para mejorar la Liga pasada

Supone, por tanto, un fracaso absoluto la clasificación de una temporada que repite la angustia de la pasada, en la que la Europa League salvó el ejercicio económico (es un decir porque las pérdidas llegaron igual), aunque no el fracaso deportivo. Con tres entrenadores en toda la campaña (Lopetegui, Sampaoli y Mendilibar), el Sevilla en la Liga acabó en el puesto duodécimo con 49 puntos, lo que significa que para superarla (no puede igualarla) tiene que ganar los tres partidos que le quedan.

El Sevilla ha sumado nada menos que 19 clasificaciones europeas en 20 temporadas desde la campaña 2004-05, cuando se clasificó para la Copa de la UEFA con Joaquín Caparrós en el banquillo. Desde entonces, sólo en la campaña 2012-13, justo coincidiendo con la llegada de Unai Emery, se quedó el equipo hispalense sin clasificación para competiciones europeas. Sólo Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich han logrado la clasificación europea en diez temporadas seguidas como el Sevilla,

Y ya sabemos lo que ha pasado y lo que ha llegado a las vitrinas del Sánchez-Pizjuán desde entonces: 7 títulos de Europa League y una Supercopa de Europa, además de finales de Supercopa y una presencia en unos cuartos de final de la Champions, el techo del Sevilla en el máximo torneo, ante el Bayern Múnich tras eliminar al Manchester United en Old Trafford.

En el plano económico, ya es archisabido que el presupuesto va a sufrir una drástica rebaja por la evidente disminución de los ingresos en este apartado que ha dado muchos millones de euros al Sevilla en el presente siglo. Sin ir más lejos, en la última Junta Ordinaria de Accionistas se presentaron unas cifras récord de 85 millones de euros en ingresos por competición.