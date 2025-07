Matías Almeyda prepara el encuentro frente al Olympique con un regreso y tres incógnitas

Segunda sesión de entrenamiento para el Sevilla Fútbol Club en esta cuarta semana de pretemporada. Los hispalenses continúan preparándose de cara a un curso en el que la intención es dejar atrás la zona baja de la tabla para regresar paulatinamente a los puestos europeos. Antonio Cordón, atado de pies y manos hasta que no se desatasque la operación salida, deberá formar una plantilla competitiva para que Matías Almeyda consiga motivar a una afición cansada de los suyos tras los resultados conseguidos en las últimas campañas.

Una de las grandes incógnitas para el entrenador sevillista, incluso de cara al choque del sábado frente al Olympique de Marsella, es el canterano Juanlu Sánchez. El quinteño está siendo, sin discusión alguna, el culebrón del verano en clave blanquirroja. Pese a tener un acuerdo cerrado con el Nápoles desde hace semanas, parece que su traspaso no termina de concretarse al no cumplir los italianos con las exigencias del combinado hispalense. Que contara con minutos el pasado fin de semana frente al Schalke 04 fue parte de un tira y afloja en el que los nervionenses se saben con la sartén por el mango, algo que podría ocurrir ante el conjunto galo.

Juanlu, en una sesión física. / Juan Carlos Muñoz

Lesionados y tocados

Las otras dos dudas de Matías Almeyda para el duelo en Velódrome son Isaac Romero y Loïc Badé. El delantero lebrijano es el único regreso en la sesión de este martes, aunque ha estado realizando trabajo al margen del grupo mientras se recupera al 100% de la lesión que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego una semana. Tras el doblete de Akor Adams y el gol de Kelechi Iheanacho, el canterano del Sevilla Fútbol Club deberá apretarse los machos para volver a ganarse el puesto en el once titular de un entrenador que cuenta con varias opciones en la zona de ataque.

Por su parte, el zaguero galo sigue ejercitándose en el gimnasio debido a la famosa gestión de cargas. Tras ausentarse en el último entrenamiento de la pasada semana, el francés jugó como titular en el Veltins Arena, aunque no ha estado presente en los dos entrenamientos de esta semana junto a sus compañeros. Pese a que aún no hay nada en firme, Badé es uno de los activos más valiosos del cuadro nervionense en este mercado de fichajes, por lo que no sería raro que se terminase marchando para ayudar a sanear las arcas de la entidad.

Loïc Badé celeba uno de los goles del Sevilla durante esta temporada / Europa Press

Los que seguro no estarán en el encuentro frente al Olympique de Marsella serán los lesionados Alfon González, Tanguy Nianzou y Joan Jordán. El flamante fichaje sevillista, que únicamente ha podido defender en dos ocasiones la elástica blanquirroja, debería regresar para el inicio de LaLiga; mientras que se espera que los otros dos puedan incorporarse al grupo dentro de unos tres meses. A casi dos semanas de que arranque la competición regular, queda mucho por hacer en Nervión de cara a un curso donde todo está en el aire con las incorporaciones de Matías Almeyda y Antonio Cordón, que parecen las últimas balas de un Consejo de Administración al que el sevillismo sigue sin perdonar.