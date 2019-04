Aunque con una idea completamente distinta a la anterior, el Sevilla de Caparrós ya es reconocible, mérito sin duda del entrenador utrerano, que ha sabido cambiar el chip táctico en un tiempo récord, y también de la capacidad de adaptación de unos jugadores que han captado la idea sin necesitar mucho tiempo. El modelo se va haciendo a la horma, al nuevo concepto, una idea que no es muy vistosa, está claro, pero que le está sirviendo al Sevilla para recuperar todo lo que había perdido.

En Valladolid interpretó ese fútbol ramplón y a veces de dejarse llevar por el rival, lo que enfadó mucho a sus aficionados en una fase del encuentro. Entre otras cosas porque en el rival llegaron a coincidir hasta cinco futbolistas que hace sólo dos años militaban en Segunda B (Waldo en el Recre, Moi en el Barça B, Guardiola en el Granada B y Calero y Anuar en el Valladolid B) y que le crearon muchos problemas –sobre todo en las bandas– a futbolistas internacionales y de mucho peso en el fútbol profesional.

Defensa

Aunque el resultado y dejar la portería a cero refuerza la idea, el sistema defensivo no contuvo bien a su rival. Mercado y Promes, que no son laterales específicos, sufrieron muchísimo en la primera mitad con los hombres de banda del equipo pucelano. Los desbordes y las situaciones de uno contra uno y hasta de superioridad eran constantes, muchas veces también producidos por continuos errores de cálculo de Gonalons, que equivocaba los terrenos de la presión y no encontraba el ritmo. A ello se le unió un momento de dudas de Juan Soriano y lo cierto es que el Valladolid se pudo ir al descanso con una ventaja de más de un gol.

Además, el retoque de intercambiar las posiciones de Franco Vázquez y Munir, por mucho que el Mudo bajase a juntarse con Banega, acabó debilitando el pasillo central, ya que el argentino se iba atrás sólo en fase ofensiva. La entrada de Roque Mesa, aunque al final decidió el partido en una llegada por el balcón del área como ante el Alavés, pudo haberse debido a corregir este desequilibrio que el sistema defensivo sufría en la zona de influencia de Gonalons.

Ataque

El Sevilla comenzó el duelo como ante el Alavés, buscando las posesiones con basculaciones de lado a lado y sorprender a la defensa rival con cambios de orientación que dejaran metros a Sarabia. Pero, en general, en ataque estático, al Sevilla le faltaron ideas en muchas fases del partido ya que no tenía apenas acompañamiento arriba. En la segunda mitad, cuando Promes se soltó hacia arriba y el Valladolid empezó a conceder contraataques, al equipo de Caparrós le fue más fácil encontrar espacios.

Virtudes

El equipo procura no separar las líneas y eso se traduce en tener más seguridad defensiva.

Talón de Aquiles

Hubo desequilibrios en las bandas.